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رياضة

المستوى البدني ممتاز.. كارتيرون يجدد رفضه ضم مدرب أحمال فى الزمالك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:36 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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منتصر الرفاعى - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تعيين مدرب أحمال في الجهاز المعاون خلال الفترة الحالية 

واضاف المصدر أن كارتيرون شدد علي عدم حاجته لهذا المنصب في ظل تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدني الذي يضعه الجهاز الفني .

واضاف المصدر أن كارتيرون أكد ان اللاعبين يظهرون بمستوي بدني متميز رغم فترة التوقف الطويلة، وهو ما يعني عدم حاجته لتعيين مدرب أحمال جديد.

وكان كارتيرون قد سبق ورفض في بداية تعيينه مديرا فنيا للفريق ، ان يتم الاستعانة بمدرب احمال جديد عقب استقالة مدرب الأحمال السابق، وهو ما جدده لادارة الكرة خلال الأيام الماضية وتحديدا عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.

ويستأنف فريق الكرة  تدريباته الجماعية اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، على  ملعب عبد اللطيف أبو رجيلو تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مصر للمقاصة يوم السبت المقبل  باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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