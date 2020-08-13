بنتلي تكشف عن بنتايجا سبيد 2021 بمواصفات رائعة

كشفت شركة بنتلي البريطانية الشهيرة ،و المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة عن موديل بنتايجا سبيد فيس ليفت وذلك بعد أسابيع قليلة من الكشف عن بنتايجا فيس لسفت 2021 .



وتعتبر هذه السيارة من السيارات الاعلى أداء من طراز بنتايجا الذي حقق نجاح كبير للصانع الإنجليزي خلال السنوات السابقة .



وتتميز بنتايجا سبيد بمحرك مكون من 12 سلندر تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر وبقة حصان 635 حصان مع عزم دوران أقصى 900 نيوتن ، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات .



كما تمتلك بنتايجا سبيد فيس ليفت معدل تسارع من الثبات وحتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.9 ثانية وتبلغ سرعتخ 306 كيلو متر في الساعة .



وقامت بنتلي بتحسين صرفية الوقود من طراز سبيد ، وذلك عن طريق تعطيل 6 سلندرات بشكل اوتوماتيكي في حالو عدم الاحجة إليهم وذلك لسببين أولهما توفير استهلاك البنزين ، والثاني خفض العوادم والانبعثات الكربونية .







كما أمدت بنتلي طراز بناتيجا سبيد 2021 بنظام كهربائي جديد 48 فولت مع وجود خيار تزويدها بفرامل كربونية .





