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سيارات

بنتلي تكشف عن بنتايجا سبيد 2021 بمواصفات رائعة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة بنتلي البريطانية الشهيرة ،و المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة عن موديل بنتايجا سبيد فيس ليفت وذلك بعد أسابيع قليلة من  الكشف عن بنتايجا فيس لسفت 2021 .

وتعتبر هذه السيارة من السيارات الاعلى أداء من طراز بنتايجا الذي حقق نجاح كبير للصانع الإنجليزي خلال السنوات السابقة .

وتتميز بنتايجا سبيد بمحرك مكون من 12 سلندر تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر وبقة حصان 635 حصان مع عزم دوران أقصى 900 نيوتن ، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات .

كما تمتلك بنتايجا سبيد فيس ليفت معدل تسارع من الثبات وحتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.9 ثانية وتبلغ سرعتخ 306 كيلو متر في الساعة .

وقامت بنتلي بتحسين صرفية الوقود من طراز سبيد ، وذلك عن طريق تعطيل 6 سلندرات بشكل اوتوماتيكي في حالو عدم الاحجة إليهم وذلك لسببين أولهما  توفير استهلاك البنزين ، والثاني خفض العوادم والانبعثات الكربونية .

كما أمدت بنتلي طراز بناتيجا سبيد 2021 بنظام كهربائي جديد 48 فولت مع وجود خيار تزويدها بفرامل كربونية .


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