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رياضة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:35 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره لايبزيج الألماني، اليوم، الخميس، على ملعب خوسيه الفالادي، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر قناتي bein sports 1 وbein sports 4k.

أتلتيكو ضد لايبزيج:
ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بدوري الأبطال.

في المقابل يطمح لايبزيج في مواصلة مفاجآته بالبطولة بخطف انتصار ثمين في لقاء الليلة، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان لايبزيج حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على توتنهام 4 - 0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 16.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي بدوري الأبطال بنظام المباراة الواحدة في مدينة لشبونة البرتغالية بدلا من مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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