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أخبار العالم

اليابان وسنغافورة تتفقان على تخفيف قيود السفر بينهما اعتبارا من الشهر المقبل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 اتفقت اليابان وسنغافورة، اليوم الخميس، على تخفيف قيود السفر المطبقة فيما بينهما لاحتواء فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم الخميس- إنه اتفق مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان على أن البلدين سيستأنفان الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والمغتربين اعتبارًا من سبتمبر، وذلك في ظل اتخاذهم الإجراءات الاحترازية.

وخلال لقائه بالصحفيين على الإنترنت، قال موتيجي إنه أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن الوضع في هونج كونج خلال محادثاته مع بالاكريشنان في سنغافورة.
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