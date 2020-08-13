اليابان وسنغافورة تتفقان على تخفيف قيود السفر بينهما اعتبارا من الشهر المقبل

اتفقت اليابان وسنغافورة، اليوم الخميس، على تخفيف قيود السفر المطبقة فيما بينهما لاحتواء فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من سبتمبر المقبل.





وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم الخميس- إنه اتفق مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان على أن البلدين سيستأنفان الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والمغتربين اعتبارًا من سبتمبر، وذلك في ظل اتخاذهم الإجراءات الاحترازية.



