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أخبار العالم

88 ألف إصابة و639 وفاة.. إسرائيل تدرس استخدام اختبار مشترك لـ كورونا والأنفلونزا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:06 ص
كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل
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سمر صالح
ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس أن الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 ارتفعت إلى 639 حالة وسجل 1609 إصابات جديدة بالفيروس، إثرا إجراء 24,968 فحصا، بحسب المعطيات الواردة عن وزارة الصحية الإسرائيلية.

وقالت صحة إسرائيل إنه أصيب بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة في اسرائيل خلال مارس الماضي، 88,554 شخصا، وتماثل 64,664 منهم للشفاء، بينما وصل عدد الإصابات النشطة إلى 23,251.

وارتفع عدد الإصابات الخطرة إلى 371، بينهم 112 مرضى يخضعون للتنفس الاصطناعي، بارتفاع وصل إلى حالتين عن الحصيلة الرسمية الأخيرة. ويرقد في المستشفيات حاليا 762 مريضًا بينهم 155 مريضًا في حالة متوسطة.

وتدرس وزارة الصحة الاسرائيلية استخدام تقنية خاصة لفصل الشتاء المقبل تجمع بين اختبار مشترك لفيروس كورونا والإنفلونزا في آن واحد.

وقالت القناة 12 الاسرائيلية ان الغرض من الاختبار المشترك هو توفير الوقت والمال ومن المتوقع اتخاذ القرار في الأيام القادمة.

وستعتمد تقنية الاختبار المتكامل على المعدات المخبرية الموجودة في المستشفيات لغرض اختبار الكورونا ، وليس من المتوقع أن تكون هناك حاجة لإعادة ضبط المعدات وستصل التكنولوجيا التي طورتها شركة التكنولوجيا الحيوية والتشخيص الكورية الجنوبية "Sign" إلى إسرائيل.

وقدمت هذه الشركات الغالبية العظمى من فحوصات كورونا لجميع صناديق المرضى والمستشفيات في الموجة الأولى من الوباء.

وأوضح كوهينلوبيتزكي من شركة Hylabs: "يعمل اختبار تحديد التأثير في انسجام مع اختبار الكورونا خذ القلم مع العينة ، وضعه على روبوت ثم قم باختبار PCR. بنفس الجهاز ونفس البرنامج. كشف وجود فيروس كورونا والانفلونزا او بدلا من ذلك وجود كليهما ".
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