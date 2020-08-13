حكيم يقدم مهرجان صحاب أونطة

قرر الفنان حكيم تقديم أغنية شعبية جديدة تختلف عما قدمه من قبل .





جاء ذلك في بيان من المكتب الإعلامي لحكيم الذي أكد أن أغنيته المقبلة هي مهرجان شعبي يحمل اسم "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان ، وتوزيع ديزل.





كما أكد البيان أن سبب إقدام حكيم على هذه الخطوة هي بحثه الدائم عن الاختلاف والتجديد في المضمون الغنائي الذي يقدمه، وربطه المهرجانات بالأغنيات الشعبية وتطويره، مثلما طور من قبل الموسيقي الشعبي مع الرباعي حميد الشاعري وطارق مدكور وأشرف عبده ومحمد مصطفي ووصل بها الي العالمية وتعاون مع أكبر صناع الموسيقي في العالم، مثل الموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون و نارادا مايكل و ستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية ،وجوموز وتوماس رمسيس من امريكا اللاتينية ، وتيم وهامي من انجلترا .



