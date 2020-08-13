بمشاركة وزير الشباب.. انطلاق احتفالية المنظمة الكشفية العربية بيوم الشباب العالمي

تنظم المنظمة الكشفية العربية احتفالية بمناسبة يوم الشباب العالمي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية مساءً، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





ويشهد الاحتفالية بحسب بيان، الخميس، كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومجموعة من الشخصيات العامة من مختلف الدول، وعدد من السادة وزراء الشباب و الرياضة العرب وسفراء الدول و كذلك بعض من المؤسسات و المنظمات الإقليمية و الدولية.





ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة الكشفية العربية "الإقليم الكشفى العربي" و المنظمة الدولية للهجرة، يعقبها عدة مداخلات من نماذج شابة عربية ناجحة تسرد تجارب نجاحها.





ويتم بث الاحتفالية عبر برنامج زووم ويمكن للراغبين المشاركة في الإحتفالية الدخول على البث المباشر للفعاليات على صفحة الإقليم الكشفي العربي على موقع التواصل الاجتماعي غدًا.