ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر انستجرام.. شاهد
الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:05 م
ناهد السباعي
نشرت الفنانة ناهد السباعى صورة جديده لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .
و علقت ناهد علي الصوره كالتالي :" معنديش تعليق "
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :
- قمر بجد
- شكلك حلو اوي
- بنحبك جدا
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يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعى
مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.