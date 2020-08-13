AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر انستجرام.. شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:05 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة  ناهد السباعى صورة جديده  لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

و علقت ناهد علي الصوره كالتالي :" معنديش تعليق " 

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :
- قمر بجد
- شكلك حلو اوي 
- بنحبك جدا 

اقرأ أيضًا : 

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعى مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.
View this post on Instagram

I have no caption 😃

A post shared by ناهد السباعي nahed Elsebai (@nahedelsebai) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد الفنانة منة شلبي.. شاهد

ناهد السباعي توجه رسالة لأحد متابعيها

شاهد.. رقص ناهد السباعي برفقة ابنة شقيقتها

ناهد السباعي تبهر جمهورها في أحدث إطلالة لها على انستجرام.. شاهد

ملكة بفستان أبيض وتاج.. ناهد السباعي تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 8 - 2020

الفريق سيعاني من غيابه.. ضياء السيد: تباطؤ إدارة الأهلي سبب رحيل رمضان صبحي لبيراميدز

أردوغان للخلف در .. الحل الوحيد فى البحر المتوسط الحوار والمفاوضات

حكم تأخير الصلاة لتناول الطعام.. الإفتاء توضح

التصالح في مخالفات البناء.. أبرز المواد الخلافية في القانون قبل مناقشة الأثر التشريعي

على الطريق الصحراوي.. أردني يتعرض للاختطاف في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها