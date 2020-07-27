ناهد السباعي توجه رسالة لأحد متابعيها

نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تعليق متابعها بعد تكريمها.





وعلقت على الصورة: "أحلى إحساس في الدنيا ثقة الناس فيك وفي إن اسمك لو موجود في مهرجان يبقي لازم تاخد جايزة حتي من قبل ميشوفوا حفل الختام.. ربنا يجعلني دائما عند حسن ظنكوا وثقتكوا فيا ويارب أفضل على طول رافعة اسم بلدي في مهرجانات العالم كله".



