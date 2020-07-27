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فن

ناهد السباعي توجه رسالة لأحد متابعيها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تعليق متابعها بعد تكريمها.

وعلقت على الصورة: "أحلى إحساس في الدنيا ثقة الناس فيك وفي إن اسمك لو موجود في مهرجان يبقي لازم تاخد جايزة حتي من قبل ميشوفوا حفل الختام.. ربنا يجعلني دائما عند حسن ظنكوا وثقتكوا فيا ويارب أفضل على طول رافعة اسم بلدي في مهرجانات العالم كله".

يذكر ان آخر أعمالها مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.
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