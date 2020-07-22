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فن

صورة ناهد السباعي تتصدر التريند بعد نزولها حمام السباحة بـ حلة محشي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:34 م
ناهد السباعى
ناهد السباعى
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محمد نبيـل
تصدرت الفنانة ناهد السباعي مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد انتشار صورة لها من فيلم "يوم للستات" داخل حمام السباحة برفقة عدد من سيدات منطقتها بالفيلم وظهورهن يتناولن "محشي" في "حلة".


الصورة جاءت كسخرية على الإتهامات المتبادلة بين أنصار حرية استخدام حمامات السباحة بـ المايوه الشرعي وبين رافضينه.


وكان الفيلم قد عُرض في عدد من المدن حول العالم، إذ شارك في فعاليات مسرح وسينما إشبيلية في مدينة صيدا اللبنانية، كما شارك الفيلم في مهرجان RECIDAK السينمائي في السنغال، ومهرجان الفيلم العربي في زيورخ، ومهرجان الشتات الأفريقي السينمائي الدولي في باريس.


وفاز يوم للستات بسبع جوائز من مهرجانات دولية، حيث شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وكان العرض الأول للفيلم بالعالم العربي، وحصلت فيه ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة.


كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي روتردام، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية، كما شاركت نجمات الفيلم إلهام شاهين، نيللي كريم وناهد السباعي في جائزة أفضل تمثيل من مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية والمقام في جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي.


وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand، كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا)، وافتتح الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي كرّم النجمة إلهام شاهين، كما عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشارك في مهرجانات كيب تاون السينمائي الدولي، بيروت السينمائي الدولي ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن.

صورة ناهد السباعي تتصدر التريند بعد نزولها حمام السباحة بـ حلة محشي
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