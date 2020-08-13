ما يغلاش عليك..التموين: خصومات تصل إلى ألف جنيه..فيديو

قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات بوزارة التموين ، إن مبادرة مايغلاش عليك لتشجيع المنتج المحلى لصالح المستهلك، لافتًا إلى أن المبادرة يشترك فيها 9 آلاف من التجار والصناع ويقدموا الخصومات على المنتتجات سواء سلع معمرة أو غير معمرة، لافتًا إلى أن نسب التخفيض تتتراوح ما بين 10 إلى 20%.









وأضاف ، رئيس الإدارة للرقابة والمعاملات بوزارة التموين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن التخفيضات ستنشط الأسواق، المستفيدين من المبادرة المواطنين الذين يحملون بطاقة تموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد وألف جنيه للبطاقة، بينما المواطن العادي سيتمتع بخص بنسب معينة.









وتابع أن السلع تشمل سلع معمرة وأغذية ومنسوجات وغيرها من السلع التي يمكن للمواطن الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الخصومات تهدف إلى تنشيط الأسواق.





وتابع أن هناك حملات تتابع الأسواق، من أجل التأكد من جودة المنتجات وإى مخالفة يتم إحالتها على النيابة، مشددا على أن الرقابة على الأسواق مستمرة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة.



