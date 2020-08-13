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أخبار العالم

وزيرة الجيوش الفرنسية تصل بيروت

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:09 م
فرنسا
فرنسا
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محمود نوفل
وصلت منذ قليل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

 وذلك في أعقاب التفجيرات التي طالت مرفأ بيروت والذي ادي الي عشرات القتلي وآلاف الإصابات والمفقودين الاسبوع الماضي..

وكان في إستقبالها على أرض المطار وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، والسفير الفرنسي برونو فوشيه.

جدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان اول رئيس دولة يزور لبنان بعد تفجيرات مرفأ بيروت حيث وعد بتقديم يد العون الي الدولة اللبنانية للمرور من الأزمة الطاحنة التي تضرب البلاد.

وفي سياق أخر تواصل فرق الإنقاذ اللبنانية عملها في إنتشال جثث ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت حيث تمكنت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني وبحرية الجيش اللبناني من إنتشال جثة من داخل سيارة نوع نيسان من المياه قبالة مرفأ بيروت 

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