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حوادث

بزعم تسفيرهم للخارج.. ضبط سيدة نصبت على المواطنين بالإسكندرية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:24 م
ضبط سيدة نصبت على
ضبط سيدة نصبت على المواطنين بالاسكندرية
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى قدرتها على توفير فرص عمل لهم بالدول الأجنبية.

البدايه عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محاسب- مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية) وأخرى بقيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية "لها معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية.

 ومن خلال الفحص والتحرى تبين أن المشكو فى حقها تمارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على راغبى السفر للدول الأجنبية والإستيلاء من الشاكيان على مبالغ مالية بلغت (400) ألف جنيه وكذا جوازى السفر الخاصين بهما - بزعم أنها تعمل فى إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، وإيهامهما بقدرتها على توفير تأشيرة سفر وإقامة لهما بتلك الدولة ، وكذا توفير فرص عمل، وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزتها على (مجموعة من جوازات السفر، شهادات الميلاد، شهادات التخرج، صحيفة الحالة الجنائية بأسماء مختلفة- مجموعة من إيصالات إيداع مبالغ مالية خاصة بالمجنى عليهم بحسابها الشخصى بأحد البنوك - 3 هواتف محمول تحوى العديد من الصور الضوئية لجوازات سفر وشهادات تخرج وإيصالات تحويلات بنكية- مبلغ مالى).

 بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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