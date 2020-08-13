أول رد من الجبلاية على اتهامات طارق العشري بشأن مسحات كورونا

رفض اتحاد الكرة الاتهامات التي أطلقها طارق العشرى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى المصري التى تضمنت التشكيك فى مسحات فيروس كورونا التى تجريها اللجنة الطبية للجبلاية للاعبي الدوري الممتاز.

كان طارق العشرى قال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": المسحات التى تجريها اللجنة الطبية للجبلاية للاعبى النادى المصري مشكوك فى صحتها وأكثر من لاعب قالت اللجنة الطبية إنها سلبية وبعدها يتضح أن العينات إيجابية ومصابة بفيروس كورونا وسبق وأن حدث ذلك مع نادى الاتحاد السكندرى.







أضاف: اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة على أعلى مستوى وتحصل على عينات اللاعبين التى يتم إجراؤها وتقوم بإرسالها إلى معامل وزارة الصحة من أجل الحصول على النتائج والإعلان عنها على الفور.





واستطرد : فيه فرق مش عايزة تكمل الدورى وتختلق أى مشاكل من أجل إرباك جدول الدورى الممتاز مطالبا الجميع بضرورة توخى الحذر بين صفوف المنظومة الرياضية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.



وشدد عزمى مجاهد على أنه لن يتم اعتماد أى مسحات فيروس كورونا لم تتم تحت إشراف اللجنة الطبية لاتحاد الكرة مشيرا إلى أن مسحة كورونا تتم فقط عبر طبية الجبلاية.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني رفضت تأجيل مباراة المصري أمام الإسماعيلي المحدد إقامتها غدا الجمعة فى إطار منافسات الدورى الممتاز استنادا إلى وجود 10 إصابات فقط بفيروس كورونا بين صفوف الفريق البورسعيدى.



من جانبه قال عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى الجبلاية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا يمكن التشكيك فى المسحات التى تجريها اللجنة الطبية لاتحاد الكرة على الإطلاق مطالبا الجميع أن ينصب تركيز كل عنصر من عناصر المنظومة الرياضية فى اختصاصاته.