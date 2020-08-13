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محافظات

صحة شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بـ كورونا وحالة إيجابية بالعريش

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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احمد صالح
سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حالة وفاة جديدة اثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام ، كما سجلت حالة ايجابية جديدة بالعريش.


وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرته.


وأشار الدكنور طارق ، إلى أن هذه الحالة تعد الوفاة الـ 23 في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، وأن إجمالى عدد الحالات الإيجابية بلغ 103 حالات، وتم عزل 36حالة مصابة بالفيروس، منها 8 حالات تحت البحث و28 حالة عزل منزلي .


ولفت شوكة  الي أنه تم توفير كافة الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم، إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا، مع تقديم الدعم النفسى لهم.


وتنفذ وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات تعقيم وتطهير جديدة للمنشآت والمنازل، فى اطار جهودها اليومية للتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا.
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