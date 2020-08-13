صحة شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بـ كورونا وحالة إيجابية بالعريش





وأشار الدكنور طارق ، إلى أن هذه الحالة تعد الوفاة الـ 23 في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، وأن إجمالى عدد الحالات الإيجابية بلغ 103 حالات، وتم عزل 36حالة مصابة بالفيروس، منها 8 حالات تحت البحث و28 حالة عزل منزلي .





ولفت شوكة الي أنه تم توفير كافة الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم، إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا، مع تقديم الدعم النفسى لهم.





وتنفذ وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات تعقيم وتطهير جديدة للمنشآت والمنازل، فى اطار جهودها اليومية للتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا.



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