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أخبار البلد

أسوان: الحماية المدنية تسيطر على حريق في شاحنة أرز

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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ا ش ا
تمكنت الحماية المدنية بأسوان، اليوم الخميس من السيطرة على حريق اندلع بشاحنة محملة بقش الارز بطريق داخل قرية الرغامة غرب التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، فيما نجا من الحادث سائق الشاحنة واثنين مساعدين له.

وكان اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة كوم امبو بأسوان، يفيد باشتعال النيران في شاحنة أرز بطريق الرغامة، وعلى الفور تم الدفع ب ٦ سيارات إطفاء والتي نجحت فى التعامل مع النيران بمعاونة الأهالي. 

وأكد محمود هاشم، أحد شهود العيان من القرية، أن الواقعة بدأت عند مرور سيارة نقل "شاحنة" وكانت محملة بحمولة من قش الأرز بطريق داخل قرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو، وأثناء مرورها بالقرب من أسلاك كهربائية هوائية احتكت حمولة السيارة بالأسلاك فأحدثت شرارة كهربائية ما أدى إلى اشتعال النيران فى الشاحنة، وقام السائق ومساعديه بالفرار من الشاحنة بعد اشتعال النيران فيها.

وبادر أهالى القرية، بإخطار الحماية المدنية التى دفعت بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وشارك الأهالى فى جهود الإطفاء وتمت السيطرة على النيران، بعد أن تسببت في إحتراق واجهة صيدلية كانت قريبة من الشاحنة المشتعلة.

يذكر أنه قد قدرت الخسائر الأولية للحريق نحو مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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