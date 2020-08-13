مصطفى شعبان عن تجسيد دور نور الشريف: اتشرف بمجرد الحديث عن الأستاذ









وعلق مصطفى شعبان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا: "الراقيه مى نور الشريف بنت الاستاذ . اتشرف بمجرد الحديث عن الاستاذ اشكرك لثقتك".









ولم يشارك مصطفى شعبان في المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.





المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.













و يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان القبل الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صال