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رياضة

بعد رحيله عن الأهلي.. ارتياح في المنتخبات لانتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:17 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
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يسرى غازى
سادت حالة من الارتياح بين أجهزة منتخب مصر الوطنى الأول ونظيره الأوليمبي عقب إعلان انتقال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق إلى صفوف فريق بيراميدز والبقاء فى الدورى المصري.

كان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب أعلن أن رمضان صبحى  خارج حسابات الأهلي وأن رغبته الانتقال إلى نادي بيراميدز.

وتأتي حالة الارتياح بين صفوف الأجهزة الفنية لمنتخب مصر الأول ونظيره الأوليمبي عقب بقاء رمضان صبحى فى الدورى المحلي وضمان مشاركة اللاعب بصفوف ناديه الجديد بشكل مستمر والإطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعب ومراقبته عن قرب عبر الملاعب المصرية.

وما عزز من حالة الارتياح سابق تلميح حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول بأن تعاظم فرصة رمضان صبحي فى الإنضمام إلى صفوف الفراعنة الكبار مرهون بالمشاركة فى المباريات باعتبار ذلك معيار لانضمام اللاعب إلى صفوف المنتخب الأول ما يتحقق مع مشاركة اللاعب بصفوف ناديه الجديد بيراميدز.

بقاء رمضان فى الدورى المحلي وعدم العودة الى نادى هدرسفيلد الانجليزى الذى كان معه ملازما لدكة الإحتياط بصفوفه عزز من فرصة مشاركته ضمن فريق بيراميدز فى الدورى المحلي وبدوره يمنح الفرصة للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية فى الاستعانة بخدماته فى التصفيات القارية إلى جانب أولمبياد طوكيو.

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