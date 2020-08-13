الكرنك وايركايرو يوقعان بروتوكول تعاون تسويقيا لجذب السياحة





وقع قطاع السياحة بمصرللطيران "الكرنك" وشركة آيركايرو بروتوكول تعاون تسويقيا يتيح لمكاتب "الكرنك للسياحة" حجز وبيع تذاكر الطيران على متن رحلات و شبكة خطوط آيركايرو من خلال فروع مكاتب الكرنك للسياحة فى مدينة نصر، قصر النيل، شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأسكندرية، فندق لوباساج المطار .





يأتي ذلك من منطلق تفعيل الخطة الاستراتيجية لدعم وتنمية الحركة السياحية.





وشهد توقيع البروتوكول حسين شريف رئيس شركة آيركايرو وقام بالتوقيع من جانب الكرنك يوسف جاد رئيس قطاع "الكرنك" للسياحة، ومن جانب آير كايرو صلاح قدرى المدير العام التجارى للشركة و بحضور قيادات من الجانبين.





ويأتي هذا البروتوكول فى إطار السياسة التنسيقية التى تنتهجها مصرللطيران لدفع التعاون بين شركاتها و للعمل على جذب السياحة الخارجية والداخلية لـ مناطق الجذب السياحى و المزارات السياحية المصرية العربقة.



