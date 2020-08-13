AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكرنك وايركايرو يوقعان بروتوكول تعاون تسويقيا لجذب السياحة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:20 م
صورة من توقيع البرتوكول
صورة من توقيع البرتوكول
Advertisements
نورهان خفاجي

وقع قطاع السياحة بمصرللطيران "الكرنك" وشركة آيركايرو بروتوكول تعاون تسويقيا يتيح لمكاتب "الكرنك للسياحة" حجز وبيع تذاكر الطيران على متن رحلات و شبكة خطوط آيركايرو  من خلال فروع مكاتب الكرنك للسياحة فى  مدينة نصر، قصر النيل، شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأسكندرية، فندق لوباساج المطار .

يأتي ذلك من منطلق تفعيل  الخطة الاستراتيجية لدعم وتنمية الحركة السياحية. 

وشهد توقيع البروتوكول حسين شريف رئيس شركة آيركايرو وقام بالتوقيع  من جانب الكرنك يوسف جاد رئيس قطاع "الكرنك" للسياحة، ومن جانب  آير كايرو صلاح قدرى المدير العام التجارى للشركة و بحضور قيادات من الجانبين.

ويأتي هذا البروتوكول فى إطار السياسة التنسيقية التى تنتهجها مصرللطيران لدفع التعاون بين شركاتها و للعمل على جذب السياحة الخارجية والداخلية لـ مناطق الجذب السياحى و المزارات السياحية المصرية العربقة.

وجدير بالذكر أن هذا ليس بالتعاون الأول بين الشركتين بل تجمعهما علاقة طيبة على مدار سنوات عديدة تحت مظلة مصرللطيران والتى تمتلك٦٠% من شركة آيركايرو، حيث أن الهدف المشترك بينهما هو تقديم أفضل ما لديهم لعملائهم ؛ كما يأتى هذا التعاون إمتدادا لمشروع تكامل الشبكات مع شركة مصرللطيران للخطوط الجوية الذى وقع فى أبريل الماضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

ترشيحاتنا

متابعة تتهم شريف إكرامي بتحريض رمضان صبحي على ترك الأهلى.. ورد قاسي من اللاعب

علي جمعة: 6 كلمات فيها مفاتيح التوكل على الله

سعر صفقة رمضان صبحي خيالي.. مجاهد: المال يكسب.. ونجم الزمالك: مبالغ فيه

أخبار الرياضة.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحي على إدارة الأهلي.. سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحي

وفاة عصام العريان بأزمة قلبية بعد مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل السجن

طريقة عمل حمص الشام بالشطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

نشرة المرأة والصحة.. أسباب إصابة اليوتيوبر خالد جاد بـ جلطة.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج كورونا

سيدة صينية تصاب بعدوى كورونا مرتين خلال 6 أشهر