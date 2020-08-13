أوائل الثانوية الأزهرية يتحدثون لصدى البلد: الأولى مكفوفين تكشف عن أمنيتها وهدايا بالجملة للتاسعة مكرر

تحدث عدد من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، لموقع صدى البلد، عن كواليس التفوق في العام الحالي وأمنياتهم للمستقبل.









وفي حديثها، عبرت الطالبة رحاب خالد عثمان عباس ، الحاصلة على المركز الأول أدبي كفيف من أسيوط في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بنسبة 98.08%، عن سعادتها وفرحتها بهذا النجاح.









وقالت رحاب لصدى البلد، إنها انتظرت هذه الفرحة منذ بداية العام الدراسي، والسبب في ذلك هو تعودها على النجاح والتفوق لأنها كانت الأولى على الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، وكانت تحلم بأن تكمل النجاح الثالث وقد تحقق.







وأضافت، أن شيخ الأزهر تواصل مع والدها الذي كان في العمل وأبلغه بنجاح وتفوق ابنته وأنها حصلت على المركز الأول مكفوفين، قائلة "كان نفسي أكلم شيخ الأزهر لكن بابا كان في الشغل".





وتابعت: هذا العام كان صعبا جدا وتحمل الطلاب فيه ظروفا صعبة للغاية وضغوطا كبيرة بسبب أزمة كورونا، منوهة بأنها كان لها هدف مهم وهو الحصول على المركز الأول.





وختمت: كانت والدتي بتسجلّي المواد على اللاب توب وبعد كده بذاكر ولم أرتبط بعدد ساعات معينة بمتوسط ساعتين في المادة ولا يزيد عن ست ساعات، ونفسي أدخل لغات وترجمة لأني نفسي أكون داعية باللغات، وأتمنى من شيخ الأزهر توفير سكن بالمدينة الجامعية ومرافقة تنقلها من المدينة الجامعية إلى الكلية.





من جانبها، عبرت الطالبة فاطمة عثمان حسن لطفى، عن سعادتها الغامرة، بحصولها على المركز التاسع مكرر، في الشهادة الثانوية الازهرية على مستوى الجمهورية، منوهة أنها كادت أن يغمى عليها من الفرحة.





وقالت فاطمة عثمان، لـ صدى البلد، إن السعادة غمرتها وهي وأهلها فور رؤية اسمها من الأوائل خلال مؤتمر صحفي لمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، قائلة: "ربنا مضيعش مجهودي".





وأضافت، أنها خلال السنة الدراسية أصيبت بحالة مرضية وكانت تصر على النزول إلى الدروس الخصوصية حتى لا يفوتها شئ وكانت تذهب وفي يدها كانيولا تعلق بها المحاليل للعلاج.





وتابعت: كنت بذاكر يوميا بداية من السادسة صباحا وبذاكر من كتاب وكتابين في المادة بمتوسط 8 ساعات، موجهة رسالة للمدرسين الذين بذلوا جهدا كبيرا في العام الدراسي وكذلك أهلها وشقيقها الأكبر، قائلة "نفسي أدخل طب القاهرة".





وأوضحت، أنه أهلها سيقومون بذبح وليمة لها بمناسبة هذا النجاح والتفوق، علاوة على أن والدها المسافر إلى السعودية ، سيرسل لها مجموعة من الهدايا عبارة عن "ذهب، ملابس، موبايل" كما أن والدتها وزعت هدايا على الأهل والأقارب.





بدوره، كشف الطالب أحمد حسن كمال إبراهيم، الرابع مكرر على القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية 2020، عن تفاصيل السنة الدراسية وتفوقه فيها.





وقال أحمد حسن، لصدى البلد، إنه أصحابه هم الذين أخبروه بتفوقه وحصوله على المركز الرابع مكرر في الثانويةالأزهرية، منوها أنه لم يتوقع هذا المركز موجها الشكر لله تعالى على توفيقه له إلى هذا النجاح.





وأشار إلى أنه وأهله لم يفوقوا من الصدمة بفرحة التفوق حتى الآن، لأنه كان متوقعا حصوله على مجموع عالي ولكن بدون ترتيب من ضمن الاوائل على مستوى الجمهورية.





وأوضح، انه سعيد جدا بهذا النجاح والتفوق ، لافتا أن السنة الدراسية كانت مرهقة ومتعبة لكن بفضل تم تجاوزها بكل سلام وأمان.





وذكر أن الله وفقه كثيرا في الثانوية الأزهرية، فلم تكون مدة ساعات المذاكرة بالرقم الخيالي فكانت طبيعية جدا ولم تكون فوق العادة كما أن الله وفقه في الحل أثناء الامتحانات ولم توجد أمامه أي صعوبات.





وتابع: لم أحدد الكلية التي أرغب في الإلتحاق بها ولكن قد تكون غالبا كلية الطب.