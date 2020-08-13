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محلل لبناني يقدم باقة ورد لـ بسمة وهبة على الهواء.. والإعلامية: حزنكم حزننا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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هاني حسين
قدم المحلل السياسي اللبناني فادي عكوم، باقة ورد إلى الإعلامية بسمة وهبة على الهواء، موجها التحية والشكر لها على التغطية المصرية والمتابعة اللحظية لتطورات الأوضاع في لبنان.

وردت الإعلامية بسمة وهبة موجهة حديثها إلى المحلل اللبناني :" حزنكم حزننا ".

وقال فادي عكوم في  حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :"  رئاسة الحكومة أعلنت انه سيتم إعلان  نتائج التحقيقات خلال 5 أيام  من انفجار مرفأ بيروت  ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف :"  ووزيرة العدل طلبت بتكليف المجلس العدلي بتولي سير التحقيقات في أسباب انفجار مرفأ بيروت ".

وتابع فادي عكوم:"  لأول مرة نرى اتجاه جاد من اجل كشف نتيجة تحقيق كارثة انفجار مرفأ بيروت ".

واكمل:"  على مدار سنوات عدة لم ترصد نتائج أي تحقيقات في أي حادثة سابقة وآخرها واقعة اغتيال رفيق الحريري ".

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