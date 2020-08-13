لكل قائدي السيارات احترس من خلط زيت الفرامل

يعتبر زيت الباكم أو زيت الفرامل هو من فئة الهيدروليك، والذي يقوم بتوصيل الحركة الميكانيكية من دواسة الفرامل إلى الأربع " مساتر " عند كل عجلة.



كما أن هذا الزيت يتأثر بالرطوبة وهنا تكمن مشكلته، فمن الضروري تغيير زيت الفرامل كل سنة تقريبا حتى نتلافى مشكلة الرطوبة.



والسبب أن الزيت خفيف مثل المياه فإنه يؤذي السيارة ويجب مراعاة ذلك أثناء تغييره، وبالنسبة لأنواع زيت الفرامل فهناك أنواع كثيرة من الزيت من أفضل أنواع الزيوت هو زيت dot4، لأنه يتحمل الحرارة أعلى ولا يمكن خلطه.



كما يجب تغيير الزيت عند مسافة تتخطى 4000 إلى 5000 كيلومتر ولكن هذه الأرقام ليست ثابتة وبالتأكيد لاختلاف أنواع الزيت وصلاحيته ونوع السيارة؛ لهذا السبب ينصح باتباع المعلومات الموجودة في كتب الإرشادات الخاصة بالسيارة.



وأغلب قائدي السيارات يقعون في خطأ وهو عدم اعتماد ضغط معين للإطارات جميعها بمختلف أنواعها ولكن في حقيقة الأمر فإن كل إطار له ضغط يعتمد عليه يختلف عن الآخر.

