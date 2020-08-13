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رياضة

حالتان مصابتان بـ كورونا بين صفوف فريق بلدية المحلة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:06 م
صورة من المسحات
صورة من المسحات
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عبدالله هشام
أعلن نادي بلدية المحلة إصابة فردين بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء المسحة الطبية استعدادا لعودة منافسات دوري القسم الثاني بعد فترة توقف دامت لأكثر من أربعة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني فرض علي أندية دوري القسم الثاني إجراء مسحة طبية استعداد لعودة المسابقة يوم 20 ديسمبر المقبل. 

ويخضع الثنائي المصاب بالفيروس لبروتوكول العلاج الذي وضعته وزارة الصحة المصرية علي أن يتم إجراء مسحة ثانية عليهم بعد أسبوع من الآن للاطمئنان علي صحتهما. 

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 22 نقطة ويتبقي 5 مباريات علي نهاية المسابقة.
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