توقفي عنها فورا.. عادات يومية تسبب اسمرار الشفاة

تعاني بعض الفتيات من مشكلة اسمرار الشفاة وتحاول الكثيرات البحث عن اسباب وطرق علاج هذه المشكلة ، وقدمت اخصائي الجلدية وساك سوقية أسباب اسمرار الشفاه :
_ التدخين .
_ الجفاف ، قلة شرب الماء .
_ تناول الكافيين بشكل مفرط .
_ بعض الأمراض : كأمراض القلب يتحول لون الشفايف للأزرق .
_ تناول بعض الأدوية.
_ الوراثة .
_ اضطرابات هرمونية .
_ نقص فيتامينات بالجسم .
العلاج :
عن طريق الليزر أو استخدام واقي شمسي وترطيب الشفايف بشكل مستمر .
شرب كميات كافية الماء .
ملاحظة :
تقشير الشفايف لايخفف اسمرار لون الشفة .
إذا كان السبب وراثي فيصعب علاجه .