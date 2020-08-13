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مرأة

توقفي عنها فورا.. عادات يومية تسبب اسمرار الشفاة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعاني  بعض الفتيات من مشكلة اسمرار الشفاة وتحاول الكثيرات البحث عن اسباب وطرق علاج هذه المشكلة ، وقدمت اخصائي الجلدية وساك سوقية  أسباب اسمرار الشفاه :

_ التدخين .
_ الجفاف ، قلة شرب الماء .
_ تناول الكافيين بشكل مفرط .
_ بعض الأمراض : كأمراض القلب يتحول لون الشفايف للأزرق .
_ تناول بعض الأدوية.
_ الوراثة .
_ اضطرابات هرمونية .
_ نقص فيتامينات بالجسم .

العلاج :
عن طريق الليزر أو استخدام واقي شمسي وترطيب الشفايف بشكل مستمر .
شرب كميات كافية الماء .
ملاحظة :
تقشير الشفايف لايخفف اسمرار لون الشفة .
إذا كان السبب وراثي فيصعب علاجه .

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