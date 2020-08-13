توقفي عنها فورا.. عادات يومية تسبب اسمرار الشفاة



_ التدخين . _ الجفاف ، قلة شرب الماء . _ تناول الكافيين بشكل مفرط . _ بعض الأمراض : كأمراض القلب يتحول لون الشفايف للأزرق . _ تناول بعض الأدوية. _ الوراثة . _ اضطرابات هرمونية . _ نقص فيتامينات بالجسم .

العلاج : عن طريق الليزر أو استخدام واقي شمسي وترطيب الشفايف بشكل مستمر . شرب كميات كافية الماء . ملاحظة : تقشير الشفايف لايخفف اسمرار لون الشفة . إذا كان السبب وراثي فيصعب علاجه .



تعاني بعض الفتيات من مشكلة اسمرار الشفاة وتحاول الكثيرات البحث عن اسباب وطرق علاج هذه المشكلة ، وقدمت اخصائي الجلدية وساك سوقية أسباب اسمرار الشفاه :