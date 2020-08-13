نتنياهو يشكر رئيس الموساد بسبب تطوير العلاقات مع الخليج

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الموساد.





وأشارت القناة السابعة إلى أن نتنياهو أعرب لكوهين خلال الاتصال التليفوني عن شكره للمساعدات التي قدمها الموساد في مسار تطوير العلاقات مع دول الخليج، وبلورة الاتفاق الخاص بتطبيع العلاقات مع الإمارات.





وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية شارك فيها الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، ورجل الأعمال حاييم صبان.





ووصفت نتنياهو الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بأنه يوم تاريخي ويؤرخ لبداية مرحلة جديدة في العلاقات الإسرائيلية العربية.





ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي قمة ثلاثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لتوقيع الاتفاق في البيت الأبيض.





ودعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولي عهد أبوظبي، إلى زيارة القدس قائلا :أهلا وسهلا"، فيما وصف نتنياهو الاتفاق بأنه تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.