AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يشكر رئيس الموساد بسبب تطوير العلاقات مع الخليج

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الموساد.

وأشارت القناة السابعة إلى أن نتنياهو أعرب لكوهين خلال الاتصال التليفوني عن شكره للمساعدات التي قدمها الموساد في مسار تطوير العلاقات مع دول الخليج، وبلورة الاتفاق الخاص بتطبيع العلاقات مع الإمارات.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية شارك فيها الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، ورجل الأعمال حاييم صبان.

ووصفت نتنياهو الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بأنه يوم تاريخي ويؤرخ لبداية مرحلة جديدة في العلاقات الإسرائيلية العربية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي قمة ثلاثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لتوقيع الاتفاق في البيت الأبيض.

ودعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولي عهد أبوظبي، إلى زيارة القدس قائلا :أهلا وسهلا"، فيما وصف نتنياهو الاتفاق بأنه تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي لزيارة القدس

اتفاق الإمارات وإسرائيل.. جونسون يرحب بتعليق ضم الأراضي الفلسطينية

حاييم صبان .. من هو مهندس الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

نتنياهو: لا تغيير في خطة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

جاريد كوشنر: إسرائيل وافقت على وقف ضم الأراضي الفلسطينية

يديعوت أحرونوت تكشف خطة ترامب المستقبلية بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

ترشيحاتنا

الأوقاف: توزيع 17 طن لحوم أضاحي غدًا الجمعة

حزين على اللاعب.. أحمد حسن لـ صدى البلد: رمضان صبحي لم ينظر للمستقبل

قناة الزمالك تدافع عن بيراميدز بعد حملة "من أين لك هذا؟"

شوق الهادي تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا

ضاحي خلفان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل: خلوا اليهود دايخين على الهيكل وصلوا في مسجدكم

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين

الموز طعامهم المفضل.. كيف يعيش شعب التشاجا على جبال كلمنجارو؟

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب