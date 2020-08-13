مصرع شخصين وإصابة 13 في تصادم 3 سيارات على صحراوي البحيرة

لقى شخصان مصرعهما واصيب ١٣ آخرون، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم ٣ سيارات منها سيارة نقل و سيارة جامبو و سيارة ملاكى، علي الطريق الصحراوي بنطاق وادى النطرون العلمين بجوار دير الانبا موسي الأسود بمحافظة البحيرة.





تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة شخصين و ١٣ آخرين مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم ٣ سيارات، علي الطريق الصحراوي بنطاق المركز.







