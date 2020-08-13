AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 13 في تصادم 3 سيارات على صحراوي البحيرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:03 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
البحيرة : قسم المحافظات
لقى شخصان مصرعهما واصيب ١٣ آخرون، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم ٣ سيارات منها سيارة نقل و سيارة جامبو و سيارة ملاكى، علي الطريق الصحراوي بنطاق وادى النطرون العلمين بجوار دير الانبا موسي الأسود بمحافظة البحيرة. 

 تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة شخصين  و ١٣ آخرين مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم ٣ سيارات، علي الطريق الصحراوي بنطاق المركز. 


والصابون هم : " محمود عبدالحكم الصايم ٢٠ سنه، كدمه شديده بالصدر وكدمات متفرقه بالجسم، عبدالفتاح محمود محمد ٤٥ سنه، وادي النطرون، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، هاني شعبان حسن ٣٣ سنه، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه شديده بالصدر والبطن، محمد عبد الرحمن فاروق ٢١ سنه، كدمه شديده بالصدر كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، حمدى حسين سالم ٢٠ سنه، اشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد بلال عبد التواب ١٧ سنه وادى النطرون، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبد الرحمن محمد عبد التواب ٣٦ سنه ، كدمة شديدة بالبطن والصدر كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، صلاح رمضان عبد الوهاب ٥٢ سنه ، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، فتحى عارف محمد ٢٨ سنه ، اشتباه كسر الساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، هيثم محمد خطاب ٢٥ سنه ، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد محسن طايل ٣٢ سنه، اشتباه كسر بالساعد الايمن وكدمه شديدة بالبطن والصدر، مدحت مصطفى على ٣٠ سنه، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، سيد عيد الدومى ٣٣ سنه  كدمه شديده بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، جار عمل الاسعافات الاوليه و الأشعة و الفحوصات الطبية اللازمة و حفظ الجثثين في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، و تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كسور وجروح.. إصابة21 شخصًا في حادثي تصادم وانقلاب سيارة على صحراوي وزراعي البحيرة

بينهم مجند .. تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 54 شخصا في حوادث خلال ثالث أيام العيد

إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد أسرته في حادث سير

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بنطاق وادي النطرون

ترشيحاتنا

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

بعد رحيله عن الأهلي.. ارتياح في المنتخبات لانتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب

وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر يناهز الـ82 عامًا

أديله عمرى وبرضه قليل.. صالح جمعة ينشر صورا من الاستاد الجديد.. شاهد

غياب أوباما ومصطفى فتحي عن مباراة الزمالك القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين

الموز طعامهم المفضل.. كيف يعيش شعب التشاجا على جبال كلمنجارو؟

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب