مصرع شخصين وإصابة 13 في تصادم 3 سيارات على صحراوي البحيرة

لقى شخصان مصرعهما واصيب ١٣ آخرون، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم ٣ سيارات منها سيارة نقل و سيارة جامبو و سيارة ملاكى، علي الطريق الصحراوي بنطاق وادى النطرون العلمين بجوار دير الانبا موسي الأسود بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة شخصين و ١٣ آخرين مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم ٣ سيارات، علي الطريق الصحراوي بنطاق المركز.
والصابون هم : " محمود عبدالحكم الصايم ٢٠ سنه، كدمه شديده بالصدر وكدمات متفرقه بالجسم، عبدالفتاح محمود محمد ٤٥ سنه، وادي النطرون، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، هاني شعبان حسن ٣٣ سنه، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه شديده بالصدر والبطن، محمد عبد الرحمن فاروق ٢١ سنه، كدمه شديده بالصدر كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، حمدى حسين سالم ٢٠ سنه، اشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد بلال عبد التواب ١٧ سنه وادى النطرون، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبد الرحمن محمد عبد التواب ٣٦ سنه ، كدمة شديدة بالبطن والصدر كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، صلاح رمضان عبد الوهاب ٥٢ سنه ، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، فتحى عارف محمد ٢٨ سنه ، اشتباه كسر الساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، هيثم محمد خطاب ٢٥ سنه ، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد محسن طايل ٣٢ سنه، اشتباه كسر بالساعد الايمن وكدمه شديدة بالبطن والصدر، مدحت مصطفى على ٣٠ سنه، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، سيد عيد الدومى ٣٣ سنه كدمه شديده بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، جار عمل الاسعافات الاوليه و الأشعة و الفحوصات الطبية اللازمة و حفظ الجثثين في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، و تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.