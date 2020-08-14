بعد توقف 12 عاما.. الروح تعود لمشروع الإسكان بأسوان و2118 وحدة تزين بلاد الذهب

طفرة غير مسبوقة تشهدها محافظة أسوان من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وتسهيل إجراءات وإحياء المشروعات المتوقفة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة بما يعود بالنفع والخير على أهالى المحافظة.





وفى هذا الإطار تلقى " صدى البلد " الضوء على أحد المشروعات التى توقف العمل بها ثم عاد العمل فيها من جديد عقب اقتحام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لها وهو مشروع الإسكان المتميز والذى كان من أبرز المشاكل المتراكمة والمشروعات المتعثرة التى توقف العمل بها منذ 12 عاماً .





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وقد وجه المهندس خليل الجبالى رئيس لجنة الحاجزين والمنتفعين بمشروع الإسكان المتميز بمنطقة العقاد بأسوان الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى نيابة عن 3 آلاف أسرة لإنهاء معاناتهم باقتحام إحدى أهم المشكلات الجماهيرية، الناتجة عن توقف هذا المشروع الحيوى لأكثر من 12 عامًا ليعيد له قبلة الحياة من جديد، وذلك عقب قيام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتدشين تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالمشروع.





كما قام رئيس لجنة الحاجزين والمنتفعين بالمشروع بتوجيه الشكر أيضًا إلى محافظ أسوان لحرصه على سرعة تسليم المرحلة الأولى لهذا المشروع الذى يخص شريحة كبيرة من أبناء المحافظة وذلك بعد توقفه وتعثره لسنوات طويلة فقد فيه الحاجزين الأمل في حصولهم على هذه الوحدات السكنية.





وأشار إلى أن ذلك يؤكد على الجدية والإهتمام الغير مسبوق من محافظ الإقليم للوفاء بما وعد به منذ توليه مسئولية المحافظة، بتسخير كافة الإمكانيات للانتهاء من التشطيبات والمرافق العامة بهذه المرحلة ثم المراحل التالية ما حقق ارتياحه وحالة رضاء عام لدى الحاجزين لهذه الخطوة المهمة، لإنهاء معاناتهم وتخفيف الأعباء المالية والمعنوية عن كاهل أسر المنتفعين بالمشروع، مما يساهم بدوره فى توفير الاستقرار الأسرى والاجتماعي لهم.





هذا فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد للوقوف من أرض الواقع على إستلام الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة للمشروع للبدء فى إستكمال الأعمال الإنشائية والمرافق العامة لباقى الوحدات السكنية للإسراع فى تسليمها للمستفيدين تنفيذًا لوعد المحافظ لهم من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى لـ 2118 أسرة .





وقد تفقد اللواء أشرف عطية بمشروع الإسكان المتميز المرحلة الأولى من المشروع والتى تضم التجمع الأول حيث تم تسليم 12 عمارة سكنية به من إجمالى 13 عمارة كمرحلة أولى من ضمن التجمع الأول الذى يضم 36 عمارة .





وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية لتسليم باقى الوحدات والتى تصل إلى 864 وحدة سكنية ، وفى حالة التخاذل أو التقصير سيتم على الفور سحب باقى الأعمال منها لتحقيق الجدية الكاملة مع المنتفعين فى التسليم .





ثم توجه أشرف عطية لتفقد الموقع الذى ستقوم الشركة الوطنية بتنفيذ الأعمال به والذى يضم إستكمال 8 عمارات ( تشطيب كامل ) عبارة عن أرضى و 5 أدوار علوية شاملة المصاعد بالتجمع الثانى ، بجانب قيام الشركة أيضًا بإستكمال أعمال التسوية ورفع المخلفات طبقًا للمناسيب التصميمية وتنسيق الموقع العام واللاندسكيب من بلدورات وأرصفة وتدبيش وطرق ورصف ومسطحات خضراء وتشجير لعدد 89 عمارة بالتجمع الثانى ، مع تنفيذ أعمال المرافق الداخلية لنفس العمارات والتى تشمل شبكة مياه الشرب الداخلية وربطها على الشبكة العمومية ، وكذلك شبكة الصرف الصحى وربطها على المطبق الرئيسى .





وأوضح محافظ أسوان بأنه بالتوازى مع هذه الأعمال التى تنفذها الشركة الوطنية ستقوم أيضًا بإنشاء عدد 2 عمارة نصف تشطيب عبارة عن أرضى و 5 أدوار علوية شاملة المصاعد والمرافق المختلفة وذلك طبقًا للمواصفات والبنود الواردة بالمقايسات المعتمدة .



