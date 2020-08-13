اللجنة العامة بأسوان تستقبل رؤساء اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد

بدأت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار جمال صالح، البدء فى رصد نتائج اللجان الفرعية وعددها 255 لجنة فرعية بإشراف المستشار أسامة إبراهيم رئيس لجنة المتابعة.
وقال المستشار جمال صالح إن عمل اللجنة يبدأ من خلال لجنة الحفظ والتى تقوم بمراجعة الأوراق والأصوات الباطلة والصحيحة ، ثم تم رصد كافة الأصوات يومى الانتخابات من خلال لجنة الرصد وعقب الانتهاء من الرصد سيتم إعلان أسماء الحاصلين على الأصوات من المرشحين ويتم إعلان النتيجة.
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وأضاف رئيس اللجنة العامة أنه عقب الانتهاء من الرصد سيتم إعلان إجمالى الأصوات الحاصل عليها كل مرشح والبالغ عددهم 12 مرشحًا دون تفضيل أحد على أحد فى الفردى والقائمة.
جدير بالذكر أن الكتلة التصويتية تصل لنحو مليون و35 ألف و571 ناخب وناخبة مقيدين بالجداول الإنتخابية،وموزعين على 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة بمراكز المحافظة الخمس "أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو"، ويشارك فى الإنتخابات نحو 255 قاض باللجان الفرعية ، بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة و 6 مستشارين حفظ و 23 قاض ومستشار إحتياطى بإجمالى 290 مستشار .
وكانت قد بدأت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وأستمرت حتى اليوم الأربعاء لإنتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ و 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم إنتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر) ، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
وكانت قد أستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى. وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من إنتخابات الداخل ، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول ، ونفس الحال قبل وبعد الإقتراع فى اليوم الثانى.
وتشارك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.