اللجنة العامة بأسوان تستقبل رؤساء اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد

بدأت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار جمال صالح، البدء فى رصد نتائج اللجان الفرعية وعددها 255 لجنة فرعية بإشراف المستشار أسامة إبراهيم رئيس لجنة المتابعة.





وقال المستشار جمال صالح إن عمل اللجنة يبدأ من خلال لجنة الحفظ والتى تقوم بمراجعة الأوراق والأصوات الباطلة والصحيحة ، ثم تم رصد كافة الأصوات يومى الانتخابات من خلال لجنة الرصد وعقب الانتهاء من الرصد سيتم إعلان أسماء الحاصلين على الأصوات من المرشحين ويتم إعلان النتيجة.





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وأضاف رئيس اللجنة العامة أنه عقب الانتهاء من الرصد سيتم إعلان إجمالى الأصوات الحاصل عليها كل مرشح والبالغ عددهم 12 مرشحًا دون تفضيل أحد على أحد فى الفردى والقائمة.





جدير بالذكر أن الكتلة التصويتية تصل لنحو مليون و35 ألف و571 ناخب وناخبة مقيدين بالجداول الإنتخابية،وموزعين على 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة بمراكز المحافظة الخمس "أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو"، ويشارك فى الإنتخابات نحو 255 قاض باللجان الفرعية ، بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة و 6 مستشارين حفظ و 23 قاض ومستشار إحتياطى بإجمالى 290 مستشار .





وكانت قد بدأت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وأستمرت حتى اليوم الأربعاء لإنتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ و 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.





بينما يتم إنتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر) ، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .





وكانت قد أستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى. وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من إنتخابات الداخل ، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول ، ونفس الحال قبل وبعد الإقتراع فى اليوم الثانى.



