بحبك وحشتيني.. بوسي شلبي تحيي ذكرى الأربعين لوفاة رجاء الجداوي.. شاهد

احيت الفنانة بوسي شلبي ذكرى الأربعين لوفاة الفنانة رجاء الجداوي والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.









ونشرت بوسي شلبي صورة لها مع رجاء الجداوي وعلقت عليها قائلة: "غدا الاربعين ندعوا لك كل يوم انت في قلبي فكراكي ومش ممكن انساكي يا غاليه انت معي في كل مكان بحبك وحشتيني اسألكم الفاتحه #رجاء_الجداوي".









وكانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.





وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.







