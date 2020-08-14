من الجاني في حادث معدية الموت بالبحيرة.. والد أحد الضحايا يكشف أسرار وكواليس الكارثة

سادت حالة من الفزع بين أهالي قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عقب وقوع حادث غرق معدية بترعة الرياح،مساء أول أمس، أدت إلي مصرع ٤ أشخاص و إصابة ٢ آخرون و غرق سيارتين.





*شهود عيان تروي تفاصيل الحادث





أوضح عبداللاه أحمد عبد القادر، والد ضحية غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، السبب الأساسي في وقوع الحادث: "المعدية حديثة المنشأ تم تركيبة منذ ما يقرب من شهر، لكن خالية من الأجزاء الأساسية منها عدم وجود غاطس أو احبال الشد التي تساعد علي ثباتها و حماية المواطنين، بالإضافة إلى أن العاملين فيها غير مؤهلين لإدارتها بالسلامة والصحة والمهنية".





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و أشار إلي أن وسيلة عبور المواطنين قبل تركيب هذه المعدية هي قوالب صيد صغيرة ظلت الوسيلة الوحيدة لنقل المواطنين أهالي القرية و القري المجاورة منذ ما يقرب ٢٠ سنة، لافتًا إلى أن بعد تقديم العديد من الشكاوى تم تركيب المعدية التي غرقت مساء أمس، موضحًا أن أثناء غرق المعدية قام العاملين عليها بالقفز في الترعة قبل غرق المعدية خوفًا على صحتهم.





أضاف والد الضحية، أن المتوفى كان نجله الكبير متزوج منذ ما يقرب أقل من سنة، لافتًا إلى أنه كان السند الوحيد له في توفير مصدر دخل لهم، مشيرًا : "بعد سنين من البحث عن فرصة عمل ربنا قدرني في توفير فرصة عمل لكن قبل تعيينه في الشركة توفي".





* أهالي الضحايا يرون أسرار عن حياتهم قبل الموت





قالت شقيقة والدة أحد ضحايا غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة : " اللي عاش يتيم يربي عياله أيتام، كان جاي من أكل عيشه يريح ساعتين يرجع تاني لتسليم أدوات الطبخ في قرية مجاورة لحضور فرح اليوم تانى، لكن استقبله الموت قبل أولاده .





و تابعت : "الضحية أحمد عبد الفتاح، كان عريس جديد، فرحة كان من ٤ شهور، زوجته كانت حامل جديد ملحقش يفرح، مراته كانت لسه عارفة بخبر الحمل و منتظره وصوله من الشغل تفرحه بالطفل الجديد، لكم قضاء الله وقدره مات عريس"، لافتة إلى أن مازالت الجثة تحت المياه و أدوات الطبخ عائمه علي سطح المياه.





أوضحت : " الضحية الثانية محمد عبد اللاه، إبن عم الضحية الأولى كان صاحب عدت الطباخه، لديه طفلين أحدهم تبلغ من العمر سنة ونصف و الاخري تبلغ ٤ شهور"، مضيفًا أن والده كان ضحية حادث تصادم قطار أبو الخاوي.





أضافت : " بعد وفاة والده في حادث تصادم قطار أبو الخاوي، رضت والدته بقضاء الله وقدره و عاشت من أجل تربية أولادها و قبل أن يبرد نرها على زوجها أراد الله أن يختبر صبرها في غرف نجلها تركا أولاده لكي تكمل مسيرته في تربيتهم





* سبب وقوع حادث غرق المعدية





انتقل فريق من النيابة العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة،منذ قليل، برئاسة المستشار أحمد رضوان رئيس النيابة ،والمستشارين أحمد حبيب ،و أشرف حمودة وكيلى النائب العام تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، لمكان حادث غرق معدية دمشلى التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والتى وقعت فى تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس،وذلك لمعاينة موقع الحادث والجثث التى تم العثور عليها





أوضحت التحريات المبدئية عن حادث غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، أن أسباب الحادث المبدئية هي إنزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها، لافتًا إلى أن المعدية كانت محملة بسيارة ربع نقل و سيارة بيدفور محملة بمواد خاصة بالزراعة مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق .





* محافظ البحيرة يصرف أعانه لأسر الضحايا

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صرف إعانة عاجلة "عشرين آلاف جنية" لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقه على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة .





جاء ذلك خلال إشراف اللواء هشام آمنة على أعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث والذى أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وقد تم إنتشال جثمان أحد الضحايا وهو محمد عبد اللاه عبد القادر السري ٢٧ عام طباخ وجارى البحث عن ثلاثة مفقودين وهم محمد عبد الله عبد القادر ٢٧ عام وأحمد عبد الفتاح شندي ومحمود حمدي شندي .





تقدم محافظ البحيرة بواجب العزاء لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، مؤكدًا على تكثيف الجهود لإنتشال جثث الضحايا ورفع آثار الحادث بالكامل .





و يذكر أن المعدية بإسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبو علي، وصدر لها ترخيص بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٠ جهة الإصدار مديرية الطرق والنقل بدمنهور ، وترخيصها …