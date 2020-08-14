يا دبلة الخطوبة.. ماذا تفعل المعقمات بخاتم الزواج

واحتياطات السلامة والصحة التي يجب اتخاذها ، فإن الشيء الوحيد الذي نقوم به جميعًا بانتظام هو غسل أيدينا بالصابون والمعقم.

يؤدي الإفراط في استخدام مادة التعقيم إلى إتلاف خاتم الزواج ، والمجوهرات ككل ، بالطرق التالية ، كما تقول بوشرية:

- تتلوث الفضة وتتأكسد ؛ قد ترى بعض البقع والثقوب الصغيرة على السطح العادي للمعدن. إذا كنت لا تستخدم معقمًا يحتوي على الكحول ، فإن المعقم الذي تستخدمه سيحتوي على الكلور ، وهو غير مناسب للفضة. قد يؤدي استخدام المطهر العالي (الاستخدام المستمر لمدة سبعة إلى ثمانية أيام) إلى تكوين مسام صغيرة ، ونضوب الروديوم ، والطلاء الباهت ، وسواد السطح بالإضافة إلى عدم استواء. لن يكون للذهب الأصفر تأثير فوري ، لكنه يمكن أن يشوه بمرور الوقت ويصبح باهتًا.









- إذا كانت درجة نقاء الذهب من 22 إلى 24 قيراطًا ، فإن اللمعان يدوم لفترة أطول مقارنة بخواتم الزفاف المصنوعة بنقاوة أقل مثل الذهب من 9 إلى 20 قيراطًا يحدث هذا بسبب اختلاط الذهب بسبائك أخرى. ومن ثم ، فإنه يتفاعل عندما يتلامس مع كحول ومواد كيميائية أخرى تستخدم أساسًا في صنع المطهر وهو: الأيزوبروبيل والكحول الإيثيلي والعطر ، وهو أمر سيء جدًا للمجوهرات. المجوهرات المصنوعة من الذهب عيار 22 و 24 قيراطًا تتلطخ وتتلف ، لكن العملية بطيئة مقارنة بالمجوهرات المصنوعة من الذهب الخالص الأقل.









- الماس الموجود على الخاتم لن يكون له تأثير فوري وخيم ولكنه يفقد بريقه. تبدأ الطبقة بالتشكل تدريجيًا على الماس بسبب المواد الكيميائية الموجودة في المطهر. سيستغرق الأمر حوالي أسبوعين للظهور وبعد ذلك ببطء سيزداد ويتلف بريق الألماس.









- يبدأ الإعداد الشق أو الكوليت ، الذي يتم وضع الحجر الكريم عليه ، في التلاشي بمرور الوقت بعد أن نغسل أيدينا باستمرار بالمطهر. يحدث هذا لأن طبقة من الروديوم أو الذهب أو الفضة تبدأ في النضوب وبالتالي تجعلها فضفاضة لتحتفظ بالماس.









- سيكون للحلقات المرصعة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة تأثير سلبي أيضًا وتكون أكثر عرضة للتلف بسبب خاصية الأحجار الكريمة. على سبيل المثال ، قد تتعرض الحلقة المرصعة بالزمرد / الأكوامارين أو التورمالين للتلف في غضون أربعة إلى خمسة أيام بسبب خصائص الحجر ؛ يأتي الحجر الكريم من معدن مكون من البريل.





انها لينة جدا وهشة. يتشقق بسهولة ، ويغير لونه ، وما إلى ذلك. ومن ثم فإن المواد الكيميائية المستخدمة في صنع المطهر بالكحول لها تأثير سلبي للغاية عليها.





جميع الأحجار الكريمة الأخرى باهظة الثمن والتي تشمل الياقوت ، الياقوت ، التنزانيت ، الجمشت ، السترين ، إلخ ، هشة وتتلف إذا تم استخدام المطهرات بانتظام. ستفقد الأحجار الكريمة لمعانها ، ولا يمكننا استعادتها ، فقد تتشقق أيضًا.