AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسلام الشاطر يوجه رسالة قوية لـ رمضان صبحي .. شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:40 ص
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
Advertisements
محمد بدران
حرص اسلام الشاطر لاعب الأهلى السابق على توجيه رسالة خاصة عبر صفحته بموقع انستجرام، بعد رحيل رمضان صبحى من النادى الأهلي.

وكتب اسلام الشاطر عبر حسابه على انستجرام قائلا: "لاعب كرة القدم مش بيحس إن قراره صح أو غلط غير بعد ما يبطل كره  ( وعندنا امثله كتيره اوي )... وكلها كام سنه  وتعرف ان قرارك كان صح او غلط.

وتابع "حب الجمهور لا يقدر بمال خصوصا لو كنت حتاخد أعلى قيمه ماديه في تاريخ ناديك ....  وانا علي المعلومات اللي عارفها النادي الاهلي تعامل في موضوع رمضان بمنتهي الاحترافيه ووصل لاقصي  سقف يستطيع ان يصل له مع اي لاعب.

واضاف "الحياه قرار وكل واحد حر في قراره    ويتحمل نتيجته  .... إنسوا واقفلوا الصفحه دي وفكروا في اللي جاي  النادي الاهلي مش بيقف علي حد (وبردو في امثله كتير اوي".

وجاء إعلان الأهلى رغبة رمضان صبحي فى الانتقال إلى بيراميدز لينهى قصة "ابن النادى" اللقب الذى كان يتمتع به اللاعب طوال السنوات الماضية من قبل جماهير النادى الأهلي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسلام محارب وزوجته يشعلان إنستجرام بصورة.. شاهد

بـ صورة رومانسية.. إسلام محارب يهنئ زوجته بعيد ميلادها

مرتضى منصور مفجرا مفاجأة: رمضان صبحي زملكاوي..وحسن شحاتة أهلاوي

معجبة تعلن إصابة إسلام الشاطر بـ كورونا.. ورد قوي من اللاعب

رمضان صبحي يتصدر تويتر.. ومغردون: الموضوع فيه حاجة غلط وإيد خفية |شاهد

بعد تعاقده مع بيراميدز.. رسالة نارية من أحمد موسى لـ رمضان صبحي

ترشيحاتنا

خاص.. تعرف على عرض الأهلي الأخير لـ رمضان صبحي قبل توقيعه لـ بيراميدز

شاهد.. محمد كامل يلمح لإزالة صورة رمضان صبحي من ملعب الأهلي

موضحة سبب التأخير.. رضوى الشربيني تعتذر للجمهور على الهواء.. فيديو

أخبار الأهلي.. الخطيب يدعم لاعبي النادي قبل مواجهة الإنتاج.. وفايلر يستبعد 8 لاعبين

إسلام الشاطر يوجه رسالة قوية لـ رمضان صبحي .. شاهد

شوبير يكشف أسباب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي فى اتصال معه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين