إسلام الشاطر يوجه رسالة قوية لـ رمضان صبحي .. شاهد

حرص اسلام الشاطر لاعب الأهلى السابق على توجيه رسالة خاصة عبر صفحته بموقع انستجرام، بعد رحيل رمضان صبحى من النادى الأهلي.





وكتب اسلام الشاطر عبر حسابه على انستجرام قائلا: "لاعب كرة القدم مش بيحس إن قراره صح أو غلط غير بعد ما يبطل كره ( وعندنا امثله كتيره اوي )... وكلها كام سنه وتعرف ان قرارك كان صح او غلط.





وتابع "حب الجمهور لا يقدر بمال خصوصا لو كنت حتاخد أعلى قيمه ماديه في تاريخ ناديك .... وانا علي المعلومات اللي عارفها النادي الاهلي تعامل في موضوع رمضان بمنتهي الاحترافيه ووصل لاقصي سقف يستطيع ان يصل له مع اي لاعب.





واضاف "الحياه قرار وكل واحد حر في قراره ويتحمل نتيجته .... إنسوا واقفلوا الصفحه دي وفكروا في اللي جاي النادي الاهلي مش بيقف علي حد (وبردو في امثله كتير اوي".





وجاء إعلان الأهلى رغبة رمضان صبحي فى الانتقال إلى بيراميدز لينهى قصة "ابن النادى" اللقب الذى كان يتمتع به اللاعب طوال السنوات الماضية من قبل جماهير النادى الأهلي .



