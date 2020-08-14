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توك شو

ضياء السيد: الأهلي أصبح فاترينة لعرض بضاعة هدرسفيلد .. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:21 ص
ضياء السيد، المدرب
ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر
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اسراء صبري
قال ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن موضوع رمضان صبحي به الكثير من الغلطات وفي نهاية الأمر هو عرض وطلب، معقبا: النادي الأهلي تأخر في العرض الخاص برمضان صبحي، وهذا يعد من الأخطاء، متابعا: رمضان كان مفروض يعلن منذ البداية من قبل أن يتفاوض النادي الأهلى مع هدرسفيلد.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي أم سي"، أن هناك الكثير من الأمور التي حدثت داخل الغرف ولا نعرفها حتى الآن، متابعا: الجزء التعاقدي من جانب النادي الأهلي به الكثير من الغلطات، لافتا إلى أن النادي الكبير لا يقوم بعمل إعارات بل يملك اللاعبين.

وتابع: أنت عملت إعارة ومحطتش باند للشراء بها، ثم قمت بعمل إعارة أخرى بمبلغ مالي كبير ولم تضع أيضا شرط وباند بشراء اللاعب، فبالتالي أصبح النادي الأهلي "فاترينة" لعرض بضاعة مش بتاعتك..ولهذا السبب كانت المفاوضات صعبة".

وشدد على ضرورة أن تتغير صيغة العقود والإجراء التفاوضي داخل النادي الأهلي، مشددا على ضرورة اعادة النظر في الشروط الخاصة بعقود اللاعبين، وذلك لتحقيق مصلحة النادي.

ولفت إلى أن موضوع تطبيق "السقف الواحد للاعبين" يجب تغييرها وتقدير كل لاعب على حدى.
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