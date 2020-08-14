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حسن المستكاوي: كيان النادي الأهلي أكبر من رمضان وغيره .. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:38 ص
حسن المستكاوي، الناقد
حسن المستكاوي، الناقد الرياضي
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اسراء صبري
قال حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، إن موضوع عبدالله السعيد يختلف عن رمضان صبحي، وذلك لأن النادي الأهلي تأخر في التفاوض مع عبدالله السعيد وكان متوقع أن يمضي مع أي فريق أخر.

وتابع "المستكاوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي أم سي"، "فيما يخص رمضان صبحي النادي الأهلي عرض مبلغ أكثر من 3 مليون استرليني، على نادي هارتسفيلد، معقبا: التفاوضات كانت تسير بشكل جيد حتى قام رمضان بتغيير رأيه.

وأضاف هنا الأمر لا يكمن في التفاوض ولكنها تكمن في خيارات اللاعب، سواء المستقبل والدافع المادي، معقبا:  في الأحتراف هناك من يختار الجمهور والشعبية والنجاح، والبعض يختار الجانب المادي.

وواصل قائلا: "أيه الفرق أن اللاعب يلعب في ريال مدريد أو يلعب في نادي تاني في مصر، هل الخيانة لها تصنيف، مشددا على أن عواطف الجمهور متواجد في كل العالم.

ولفت إلى أن النادي الأهلي كيان كبير ولن يقف على أي لاعب، متابعا: عبدالله السعيد ذهب إلى بيراميدز وتألق في بيراميدز، ولكن هل النادي الأهلي ضاع منه الدوري مثلا أو الكرة الأهلي قلت لا الأهلي الموسم دا بيقدم أحسن كرة في هذا الموسم.

وأشار إلى أن رمضان صبحي لاعب كبير ومهاري، ولكن كيان النادي الأهلي أكبر من رمضان ومن غيره، كما أن النادي الأهلي لديه العديد من البدلاء في مركز رمضان.
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