تامر أمين لـ رمضان صبحي: هتلف تلف وهتعمل زي الحضري.. فيديو

وجه الإعلامي تامر أمين ، حديثه إلى لاعبي مصر، :"قائلا:" على عيني وراسي سعيكم خلف المال وتأمين المستقبل بعيدا عن فكرة الانتماء ولكننا لا نرغب في الانخداع بالتمثيل والحديث عن الانتماء للأندية".
وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" رمضان صبحي برا قلوب النادي الأهلي وجماهيره إلى الأبد".
وأضاف:" اللي يسيب الأهلي بيسيبه، وهتلف تلف يا رمضان وهتيجي تعمل زي الحضري لما كان عايز يرجع النادي الاهلي".
وأكمل : "لاعبون كثر لعبوا في النادي الأهلي ثم انتقلوا لنادي الزمالك والعكس".
ولفت تامر أمين: "لا أقبل فكرة التمثيل ولا مشكلة لدي من إعلان اللاعب رغبته في ترك النادي من البداية والحديث على أننا في زمن الاحتراف ولا يحدثني أحد عن الانتماء وابن النادي".