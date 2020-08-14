تامر أمين لـ رمضان صبحي: هتلف تلف وهتعمل زي الحضري.. فيديو

وجه الإعلامي تامر أمين ، حديثه إلى لاعبي مصر، :"قائلا:" على عيني وراسي سعيكم خلف المال وتأمين المستقبل بعيدا عن فكرة الانتماء ولكننا لا نرغب في الانخداع بالتمثيل والحديث عن الانتماء للأندية".





وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" رمضان صبحي برا قلوب النادي وجماهيره إلى الأبد".





وأضاف:" اللي يسيب الأهلي بيسيبه، وهتلف تلف يا رمضان وهتيجي تعمل زي الحضري لما كان عايز يرجع النادي الاهلي ".





وأكمل : "لاعبون كثر لعبوا في النادي الأهلي ثم انتقلوا لنادي الزمالك والعكس".



