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توك شو

تامر أمين لـ رمضان صبحي: هتلف تلف وهتعمل زي الحضري.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:01 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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هاني حسين
 وجه الإعلامي تامر أمين ، حديثه إلى لاعبي مصر، :"قائلا:" على عيني وراسي سعيكم خلف المال وتأمين المستقبل بعيدا عن فكرة الانتماء ولكننا لا نرغب في الانخداع بالتمثيل  والحديث عن الانتماء للأندية".

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  رمضان صبحي برا  قلوب  النادي الأهلي وجماهيره إلى الأبد".

وأضاف:"  اللي يسيب  الأهلي  بيسيبه، وهتلف تلف يا رمضان وهتيجي تعمل زي الحضري لما كان عايز يرجع النادي الاهلي".

وأكمل : "لاعبون كثر لعبوا في النادي الأهلي ثم انتقلوا لنادي الزمالك والعكس".

ولفت تامر أمين: "لا أقبل  فكرة التمثيل ولا مشكلة لدي من إعلان اللاعب رغبته في ترك النادي من البداية والحديث على أننا في زمن الاحتراف ولا يحدثني أحد عن الانتماء وابن النادي".
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