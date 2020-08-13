لا أقبل التمثيل.. تامر أمين: رمضان صبحي ضرب كرسي في الكلوب.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن جماهير الأهلي كانت تعول آمالا كثيرة على رمضان صبحي لزيادة عدد بطولات النادي الأهلي.





وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: " رمضان صبحي ضرب كرسي في الكلوب وقال مش هلعب في الأهلي".





وتابع تامر أمين: "أنا عارف إننا في زمن الاحتراف ومن حق أي لاعب أن ينتقل إلى أي ناد يرغب في الانتقال إليه مع انتهاء مدة العقد مع النادي".





وأكمل تامر أمين: "لاعبون كثر لعبوا في النادي الأهلي ثم انتقلوا لنادي الزمالك والعكس".





ولفت تامر أمين: "لا أقبل فكرة التمثيل ولا مشكلة لدي من إعلان اللاعب رغبته في ترك النادي من البداية والحديث على أننا في زمن الاحتراف ولا يحدثني أحد عن الانتماء وابن النادي".