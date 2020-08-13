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رقم يزغلل أي حد.. ميدو عن أزمة رمضان صبحي: بيراميدز عرض 12 مليون فرق عن الأهلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:10 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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هاني حسين
قال أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، إن أجيال لاعبين كرة القدم اختلفت بشكل كبير في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير.

وأضاف أحمد حسام ميدو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "النادي الأهلي كان عارض 16 مليون جنيه في العام  لـ رمضان صبحي وبيراميدز عرض عليه 28 مليون جنيه بفارق 12 مليون جنيه في العام،  والرقم يزغلل عين أي حد".

وتابع أحمد حسام ميدو: "الإجراءات التي اتبعها مسؤولو الأهلي في التفاوض بشأن ملف رمضان صبحي كان خاطئة من البداية".

وأكمل أحمد حسام ميدو: "القيمة الشرائية لـ رمضان صبحي بعد  الفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ارتفعت كثيرا".

ولفت أحمد حسام ميدو: "الأهلي لن يقبل عودة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي مرة أخرى، والأندية المصرية لن تقف على أحد".
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