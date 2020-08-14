ماذا يحدث اذا تناولت الشاي بالليمون يوميا

الطازج لتنشيط الحواس ، ولكن إلى جانب النكهة ، فإن فوائد الشاي لا تحصى. في حين أن معظمهم يستمتعون بطهوهم المحضر تقليديا بالزنجبيل والهيل واندفاعة من الحليب ، أو مجرد عشاق الصحة السود ، يقسمون ببدائل صحية - شاي بالليمون على وجه الدقة.

دعونا نلقي نظرة على الأسباب المختلفة التي تجعل المرء يجب أن يدرج هذا المشروب الصحي في نظامه الغذائي اليومي ، وهو شعار يقسمه معظم المشاهير الآن.

يحتوي الليمون على مادة الكيرسيتين ، وهي مادة الفلافونويد التي تحمي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس من الجذور الحرة التي لها آثار ضارة للغاية على الجسم. وجدت الدراسات أيضًا أن مادة الكيرسيتين لها تأثير مضاد للالتهابات ، كما أنها تمنع تفاعلات الحساسية. كما أنه يفحص نمو الخلايا السرطانية وقد يكون فعالًا ضد أنواع معينة من السرطان ، وخاصة سرطان القولون.

يحتوي الليمون على مادة الكيرسيتين ، وهي مادة الفلافونويد التي تحمي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس من الجذور الحرة التي لها آثار ضارة للغاية على الجسم. وجدت الدراسات أيضًا أن مادة الكيرسيتين لها تأثير مضاد للالتهابات ، كما أنها تمنع تفاعلات الحساسية. كما أنه يفحص نمو الخلايا السرطانية وقد يكون فعالًا ضد أنواع معينة من السرطان ، وخاصة سرطان القولون.

يساعد على الهضم

من المعروف أن الليمون يزيد من مقاومة الأنسولين ، مما يساعد على تقليل مستويات الدهون في الجسم. إذا شعر المرء بالغثيان أو القيء بسبب بعض الأمراض ، فإن شاي الليمون مع الزنجبيل يعمل مثل المعجزة في المساعدة على التخلص من هذه الأعراض ويعطي راحة فورية بينما يساعد على الهضم. الزنجبيل الطازج هو الأكثر فعالية في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وآلام البطن.







