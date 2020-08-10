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مرأة

تغلب على إدمان الشاي.. مشروب صحي بديل للكافيين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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ريهام قدري


عشاق الشاي لاحصر لهم  ولا يستطيع الكثيرون حتى التفكير في بدء يومهم بدون فنجان شاى. ومع ذلك ، فإن أي شيء فائض يضر الجسم .

 لذلك ، إذا كنت ترغب في التغلب على إدمان الشاي ، فلدينا شيء قد يساعدك. شارك طبيب الأيورفيدا الدكتور ديكسا بهافسار مؤخرًا وصفة سهلة لشاي عشبي بدون حليب وأوراق شاي والتي يمكن أن تكون بديلًا جيدًا للشاي العادي. تم مشاركة الوصفة في الأصل بواسطة Satvik Movement ، وهي منصة تعليمية صحية غير ربحية.

 قال الدكتور بهافسار: "هذا الشاي العشبي هو بديل للشاي الهندي التقليدي المصنوع من الحليب وأوراق الشاي. يساعد في التخلص من إدمان الشاي. مصنوع من مزيج من الأعشاب والنكهات الطبيعية ، بدون حليب وأوراق الشاي. يمكنك استخدام أي عشب طازج لصنع هذا الشاي - إكليل الجبل وأوراق الكاري والتولسي والورد ".




 كيفية صنع وصفة التخلص من إدمان الشاي

مكونات الوصفة

2-3 عشبة الليمون ، مفرومة
2  أعواد قرفة
6 من براعم الهيل الأخضر
½  معلقة الزنجبيل
2 كوب - ماء

نأخذ قدرًا ونضيف الماء ونتركه حتى يغلي.
* سحق أعشاب الليمون وعيدان القرفة وبراعم الهال والزنجبيل في الهاون والمدقة. 
*أضفه إلى الماء وقم بتغطية المقلاة لمدة ثلاث دقائق حتى تتسرب النكهات.
* صفي الشاي من خلال المصفاة في أكواب.
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