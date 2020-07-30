يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

يمنع الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر نمو البكتيريا في الفم ، مما يقلل من خطر رائحة الفم الكريهة.

تظهر بعض الدراسات أن الشاي الأخضر قد يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن، ويكون فعال بشكل خاص في الحد من الدهون في منطقة البطن الخطرة.