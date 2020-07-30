AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:30 م
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر
Advertisements
نهى هجرس
يوصف الشاي الأخضر بأنه واحد من أكثر المشروبات الصحية على الكوكب، كما انه محمل بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية، والتي تشمل:

تحسين وظائف المخ
فقدان الدهون
الحماية من السرطان
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
وهناك المزيد من الفوائد الصحية المحتملة خاصة مع تناول اللحوم، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم أبرزها.

يتم تحميل الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، بما في ذلك كاتيكين يسمى EGCG، ويمكن أن يكون لمضادات الأكسدة هذه تأثيرات مفيدة مختلفة على الصحة.


يحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين من القهوة ولكن يكفي لإحداث تأثير، ويحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية L-theanine ، والتي يمكن أن تعمل بشكل تآزري مع الكافيين لـ تحسين وظائف الدماغ.

يعزز الشاي الأخضر معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير ، على الرغم من عدم توافق جميع الدراسات.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي تقي من السرطان، وتظهر دراسات متعددة أن شاربي الشاي الأخضر لديهم خطر أقل لأنواع مختلفة من السرطان.

يمنع الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر نمو البكتيريا في الفم ، مما يقلل من خطر رائحة الفم الكريهة.

تظهر بعض الدراسات أن الشاي الأخضر قد يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن، ويكون فعال بشكل خاص في الحد من الدهون في منطقة البطن الخطرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقلل من الأمراض الجلدية ويقي من السرطان.. 5 فوائد للشاي الأخضر في يومه العالمي

بعد الصيام.. الشاي الأخضر أفضل مشروب في العيد لهذه الأسباب

من تحسين المناعة إلى صحة القلب.. 5 فوائد مذهلة لـ الفلفل الأخضر

يحارب السرطان ويحرق الدهون.. 4 فوائد للشاي الأخضر

١٢ طعاما لعلاج الانسداد الرؤى المزمن

احرقى الدهون ب5 حيل سريعة من مطبخك

ترشيحاتنا

لحظة هروب عجل من عربة نقل والإطاحة بمن حوله.. فيديو

قرينة الرئيس مهنئة بعيد الأضحى: مناسبة تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء

بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

أفلام أجنبية يمكن مشاهدتها في المنزل خلال أيام عيد الأضحى

يوثق لحظاتهم الأخيرة .. سيلفي السيارات يحصد أرواح المهووسين بالتصوير

رجل يعتدي بالضرب على أطفاله بطريقة قاسية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد

رفقة عائلتها.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد