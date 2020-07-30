يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

يوصف الشاي الأخضر بأنه واحد من أكثر المشروبات الصحية على الكوكب، كما انه محمل بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية، والتي تشمل:
تحسين وظائف المخ
فقدان الدهون
الحماية من السرطان
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
وهناك المزيد من الفوائد الصحية المحتملة خاصة مع تناول اللحوم، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم أبرزها.
يتم تحميل الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، بما في ذلك كاتيكين يسمى EGCG، ويمكن أن يكون لمضادات الأكسدة هذه تأثيرات مفيدة مختلفة على الصحة.
يحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين من القهوة ولكن يكفي لإحداث تأثير، ويحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية L-theanine ، والتي يمكن أن تعمل بشكل تآزري مع الكافيين لـ تحسين وظائف الدماغ.
يعزز الشاي الأخضر معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير ، على الرغم من عدم توافق جميع الدراسات.
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي تقي من السرطان، وتظهر دراسات متعددة أن شاربي الشاي الأخضر لديهم خطر أقل لأنواع مختلفة من السرطان.
يمنع الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر نمو البكتيريا في الفم ، مما يقلل من خطر رائحة الفم الكريهة.
تظهر بعض الدراسات أن الشاي الأخضر قد يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن، ويكون فعال بشكل خاص في الحد من الدهون في منطقة البطن الخطرة.