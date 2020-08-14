الغرفة التجارية عن الذهب: هو الملاذ الآمن للاستثمار..فيديو

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن جائحة كورونا هي المتسبب في ارتفاع سعر الذهب، حيث حدث إنخفاض لقيمة الدولار وركود الاقتصاد في العديد من الدول، وبناء على ذلك توجه معظم المستثمرين إلى الذهب لأنه الملاذ الآمن خلال هذة الفترة.



وأوضح خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة "المحور"، أن خلال الأسبوع الماضي حصل الاقتصاد الأمريكي على دعم من أجل عودة الاقتصاد، مما أدى إلى حدوث دفعة للدولار، مما أدى إلى إنخفاض بسيط في الذهب.



وتابع :قيمة الجنيه المصري ارتفعت أمام الدولار، بالرغم من أن الجنيه ليس عملة عالمية ولكن لها مكانتها، مشددا على أن ما يحدث في سوق الذهب كان خارج نطاق السوق الداخلي والخارجي.



وأضاف أن الذهب وصل إلى أسعار لم يصل إليها في تاريخه من قبل، معقبا:لا أحد يمكنه أن يتوقع ما سيحدث في سوق الذهب.



وشدد على أن أي وقت بيكون مناسب لشراء الذهب، معقبا: سنويا هناك ارتفاع في أسعار الذهب من 22% إلى 36%.