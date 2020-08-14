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أخبار العالم

بسبب انتهاكاتها في المتوسط.. دعوات أمريكية لفرض عقوبات مشددة على تركيا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:41 ص
الرئيس الأمريكي ونظيره
الرئيس الأمريكي ونظيره التركي
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شيماء مصطفى
طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو بفرض عقوبات مشددة على تركيا لوقف عدوانها في المتوسط.

ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، حث كل من السيناتور روبرت مينينديز وكريس فون هولين، بومبيو على التعاون مع الاتحاد الأوروبي لوقف انتهاكات أنقرة في شرق البحر المتوسط.

وقال مينينديز وفون هولين في رسالة قبل اجتماع بومبيو مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس: "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يضعا على الفور خطة عقوبات مشتركة شاملة يتم فرضها على قطاعات رئيسية من الاقتصاد التركي إذا استمرت أنقرة في اتخاذ إجراءات غير قانونية في شرق البحر المتوسط ورفضت حل هذه الأمور من خلال محكمة دولية محايدة".

ويأتي اجتماع بومبيو ودندياس اليوم، بعد أيام من إرسال تركيا سفينة مسح زلزالي إلى شرق المتوسط.

وقال عضوا مجلس الشيوخ: "لذلك، نحثكم على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان إخراج تركيا سفنها البحرية من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان والالتزم بالقوانين الدولية".

وأشارا إلى أن فشل واشنطن في التصرف بشكل حاسم في هذا الوقت الحرج لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد التركي.

وكانت مناورات عسكرية مشتركة انطلقت أمس الخميس بين القوات الفرنسية واليونانية فى البحر المتوسط قبالة جزيرة كريت الجنوبية لمواجهة الأطماع التركية بالمتوسط.

وتأتي المناورات المشتركة بين البلدين فى ظل استمرار التوتر مع تركيا بسبب التنقيب فى مياه المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط.
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