في سيناء والعلمين وهضبة الجلالة.. شاهد الصور الأولى من داخل الجامعات المصرية الجديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، هي: "جامعة الملك سلمان الدولية، ويكون لها ثلاث مقرات بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية"، ويكون مقرها بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، وأيضًا "جامعة الجلالة"، ويكون مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيرًا "جامعة المنصورة الجديدة"، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.





صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الخطوات تأتي انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الدول والأوطان، والتأهب لتحديات المستقبل، لافتًا إلى أن الدولة تحرص من هذا الأساس على الإنطلاق بخطط للتوسع في إنشاء الجامعات ومنها "الأهلية" بمعايير وجودة عالمية، لتحقيق المعادلة الصعبة التي يسعى الجميع إليها، وهي "التوازن بين مهارات ومعارف الخريج"، وكذا ربط عملية التعليم ومخرجاته بأولويات سوق العمل.





واطلع الدكتور مصطفى مدبولي، على تقرير من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول الجامعات الأهلية الأربع، التي صدر بإنشائها القرارات الجمهورية، حيث أوضح الوزير أن الجامعات المصرية الأهلية، هي جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل سنويًا في ميزانية الجامعة العام التالي، وتسهم هذه الجامعات في إتاحة تعليم ذى جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية فى مجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية، مضيفًا أن هذه الجامعات تهدف إلى التميز المبني على معايير الجودة المصرية والعالمية، كما أنها تعمل على خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.





وقال وزير التعليم العالى: لتحقيق الأهداف السابقة، تم وضع عدد من المبادئ الأساسية، منها: أن تمثل هذه الجامعات مجموعة متكاملة من الكليات والمعاهد العلمية والتعليمية والبحثية لها رؤية واضحة، وتتميز كل منها في عدة مجالات، مع تصميم برامج تعليمية تلبى احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا ودوليا، وكذا تبنى معايير جودة عالمية تنمى قدرات الطالب وتكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعلم المستمر، ليكون قادرا على التكيف مع التكنولوجيا التي تتطور بشكل متسارع، مع توافر بيئة مناسبة تساعد على القيام بالبحث العلمي الذي يساهم في تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع "صنع في مصر" للمنافسة العالمية.





وأضاف الوزير: نهدف أيضا إلى تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيوت خبرة قادرة على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع، مؤكدا اختيار هيئة تدريس بالجامعات الأهلية قادرة على التجاوب مع التقدم العلمي العالمي، ولها اتصالات مع جامعات متميزة، ويمكن لها المشاركة وجذب مشروعات بحثية ترفع من ترتيب الجامعات، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية تدار بطريقة اقتصادية تسمح بالوصول إلى التمويل الذاتي لكافة أنشطة الجامعة، وتحقيق فائض يتم استثماره في التطوير المستمر، وسيتم اختيار مجالس أمناء من نخبة من رجال الأعمال والمثقفين القادرين على تسويق الجامعات وزيادة مواردها ومراقبة أعمال الإدارة، مع اختيار قيادات جامعية (رؤساء ونواب وعمداء والأمناء) من متخصصين لهم قدرة على القيادة والسعي للتميز العالمي خلال فترة وجيزة، وكذا وضع نظام شفاف لاختيار جميع العاملين بالجامعات يعتمد على الإعلان المفتوح ومواصفات محددة وواضحة لكل وظيفة وشروط تقدم وضوابط اختيار واضحة ومعلنة، بالإضافة إلى وضع نظام لاختيار الطلاب واضح وشفاف، يسمح باختيار أنسب العناصر ويسعى لجذب من يرغب في التعلم، وقادر على المثابرة في التحصيل، مع توجيهه للتخصص الذي يتوافق مع مواهبه وينمى مهاراته.





وأكد عبدالغفار أن الجامعات المصرية الأهلية تسهم في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للتعليم العالى حتى عام 2030، ومنها تقديم مستوى تعليم عالي أكاديمي وتطبيقي يساهم فى زيادة فرص التعليم العالى، بجودة عالية فى فروع كثيرة من العلوم الثقافية والعلمية والتطبيقية، فضلًا عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك المشاركة فى بناء جيل يتميز بمهارات عالية، ويتمتع بوعي ثقافي وله قدرة على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي والتكنولوجيا تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية الإقتصادية على المستوى القومي.





وحول الشكل الأكاديمي للجامعات الأهلية، أشار وزير التعليم العالي إلى أن كل جامعة أهلية تتكون من مجموعة من الكليات والمعاهد، وتحتوي كل كلية أو معهد على مجموعة من الأقسام العلمية التي تحتضن أعضاء هيئة التدريس، ويتولى القسم العلمي طرح المقررات الدراسية التي تقع في نطاق تخصصه، ويضم المعامل التي تخدم المقررات الدراسية التي يطرحها القسم، وكذلك التي تستخدم في تنفيذ الأبحاث العلمية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تطرح مجموعة من البرامج الدراسية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، الحالية والمستقبلية.





وأضاف الوزير أنه تم وضع الأسس العامة لنظام الدراسة بالجامعات الأهلية، بالساعات المعتمدة، وصممت البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل، والمتوافقة مع معايير الجودة المحلية والدولية، وأكد أن الجامعات المصرية الأهلية تعرض مجموعة متكاملة من البرامج الدراسية غير التقليدية، حيث تقدم جامعة الملك سالمان الدولية 54 برنامجا تعليميا، وجامعة الجلالة 66 برنامجًا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجًا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجًا تعليميًا.





وفيما يتعلق بجامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء، فقد أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن هذه الجامعة تقام على ثلاثة فروع، الأول بـ "شرم الشيخ" ويقام على مساحة 35 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي: كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم. وفرع "رأس سدر"، ويقام على مساحة 330 فدانا، ويضم 4 كليات، هي: الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع. وفرع "الطور"، ويقام على مساحة 355 فدانا، ويضم 7 كليات، هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.





وأوضح الوزير أن "جامعة الجلالة" بمحافظة السويس، تضم 15 كلية، هي كليات العلوم الإجتماعية والانسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.





أما جامعة العلمين الدولية، فقد أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنها تضم 11 كلية، هي: إدارة الأعمال، والدراسات القانونية الدولية، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والدراسات العليا، ويوجد بها مستشفى جامعي.





وجامعة المنصورة الدولية، تضم وفقًا لوزير التعليم العالي، 9 كليات، هي: إدارة الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلوم، وبها مستشفى جامعي.