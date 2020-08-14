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ثقافة

قصر المانسترلي بالمنيل يستضيف حفلا موسيقيا.. بعد غد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستضيف مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي بالمنيل –التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- حفل الميتسوسبرانو "ليلى إبراهيم" ومجموعتها "كاروزو"، وذلك فى الثامنة مساء بعد غد الأحد.

وتقدم "ليلى" أولى تجاربها في موسيقى الجاز واللايت ميوزك، من خلال تقديم باقة من أشهر الأغاني العالمية منها: "Black Orpheus" ،Night and day" " ، "Autumn Leaves" ، " All the things you are"" ،I will survive""، "Sway" ، "Bella ciao"، وتختتم الحفل بالنشيد الوطنى القديم لمصر في الفترة من 1923م وحتى 1936م "أسلمي يا مصر"، والذى كتب كلماته الشاعر والأديب مصطفى صادق الرافعي ولحن موسيقاه صفر علي.

وتضم مجموعة " كاروزو" العازفين : ديمتري ديمتروف "ترومبت" من بلغاريا، ومن مصر عمرو البحراوي "بيانو" ، ووائل الصوه "درامز" ، وإيهاب محبوب " بيز جيتار".

جدير بالذكر أن "ليلى" تخرجت من الكونسيرفتوار عام 2008 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف، وتتلمذت علي يد الدكتورة فيوليت مقار إلي أن أصبحت واحدة من سوليستات فرقة أوبرا القاهرة، وصوت "ميتسوسبرانو" متميزة.

قامت بالأدوار الأساسية في العديد من الأوبرات العالمية مع فرقة أوبرا القاهرة منها دور"أوليريتا" في أوبرا "الحفل التنكري" لفيردي، ودور "مرسيدس" في أوبرا "كارمن" لجورج بيزيه، ودور "مارتشلينا" في أوبرا "زواج فيجارو" لموتسارت، ودور البطولة في أوبرا "ريجوليتو" لفيردي، كما قامت بالغناء على مسارح عالمية كمسرح " كورتو" في باريس و"سباتسيوموزيكا" بإيطاليا، وشاركت بالغناء إلي جوار المغني الأوبرالي الإيطالي الشهير  "Francesco Anile"، وكانت أول مصرية تمثل مصر في مهرجان سلافيانسكي بازار الدولي للموسيقى والغناء في بلاروسيا عام 2017 .
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