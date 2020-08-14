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رياضة

ليفاندوفسكى Vs ميسي.. تفوق كاسح للسفاح على البرغوث قبل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:13 ص
ليفاندوفسكى Vs ميسي
ليفاندوفسكى Vs ميسي
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة من العيار الثقيل بين برشلونة  بايرن ميونخ، اليوم، الجمعة في تمام التاسعة مساء، على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد بايرن ميونخ

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا، ومصالحة جماهير الفريق الغاضبة بعد خسارة السوبر الإسباني وكأس الملك والليجا هذا الموسم.

في المقابل يطمح بايرن ميونخ في مواصلة المميز، بخطف الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي.

ونجح بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك، في حصد الثنائية المحلية هذا الموسم " الدوري - الكأس".

وكان برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على على بنتيجة 4-2 ذهابا وإيابا، بينما صعد بايرن ميونخ بعد اكتساحه تشيلسي بسبعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا تقام  بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوروبا نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ليفاندوفسكى Vs ميسي:

وتشهد مباراة اليوم مواجهة من نوع خاص بين ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ متصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا وميسي نجم برشلونة المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي.

وتنحاز الأرقام لصالح ليفاندوفسكي قبل مباراة اليوم، حيث لعب السفاح البولندي 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سجل خلالهما 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

في المقابل شارك البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في 7 مباريات ايضا في دوري الأبطال هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع 4 آخرين.
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