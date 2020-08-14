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أخبار البلد

رئيس الوزراء: منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت 118 ألف شكوى وطلب واستغاثة في شهر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:26 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله جهود التعامل مع الشكاوى الواردة إليها خلال شهر يوليو 2020.

وفي مستهل التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة استقبلت 118 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو 2020، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة 112 ألف شكوى، حيث تم توجيه 95 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 17 الف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال (التكرار، عدم الاختصاص، عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها)، وجار استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وكان نصيب الوزارات 79% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 18%، والجامعات 1%، والجهات الأخرى 1%. 

واختصت 9 وزارات هي (التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم) باستقبال والتعامل مع 75% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر.

واختصت 9 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، الغربية) بنسبة 14% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.

وأشار مدير المنظومة في تقريره إلى أن فرق التدخل السريع والطوارئ بوزارات (الكهرباء والطاقة المتجددة – الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – البترول والثروة المعدنية – النقل) وبعض المحافظات قد حققت استجابة سريعة لإزالة أسباب بعض الشكاوى ذات الخطورة، وتتفاعل معها على الفور، حيث تعاملت المنظومة مع 4 آلاف شكوى طوارئ مختلفة منها على سبيل المثال (أعمدة إنارة متهالكة آيلة للسقوط - أسلاك كهرباء مكشوفة - كسر مواسير أو تسريب غاز  - أغطية بالوعات مفقودة - تهالك أو تلف بعض أجزاء من حواجز وأسوار بعض الكبارى والطرق - حفر ومطبات تمثل خطورة على الطرق والشوارع وغيرها من الموضوعات)، حيث تم توجيهها للجهات المختصة ومتابعتها وصولا لتحقيق الاستجابة المناسبة وتوثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكوى.

وسلط التقرير الضوء على أبرز الموضوعات التي تركزت بشأنها الشكاوى خلال الشهر وفي مقدمتها: شكاوى أرباب المعاشات  مع بدء تطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة وإعادة تسوية المعاشات والصرف اعتبارًا من يوليو 2020، حيث استقبلت المنظومة عدد 28 ألف شكوى بنسبة 24% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال الشهر بشأن عدم الاستحقاق أو تعديل التسوية، حيث تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لفحص هذه الشكاوى على أن يتضمن الرد أسباب الاستبعاد من ضم العلاوة وحال توافر عناصر الاستحقاق يتم إعادة فحص حالة الشاكي، واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقًا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020, والرد تفصيلًا على اعتراض المواطنين على مبلغ العلاوة ذاتها.
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