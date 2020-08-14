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أخبار العالم

الرئيس اللبناني: التحقيق في انفجار بيروت مستمر.. وهذه مهام الحكومة الجديدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:37 ص
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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شيماء مصطفى
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، في قصر بعبدا مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، نقل هيل إلى عون تعازي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا وقوف واشنطن إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحنة التي يواجهونها.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي وجه بأن تكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة، موجها الشكر لـ عون بعد موافقته على استقبال فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني بشأن انفجار بيروت.

وأكد أن بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية والأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه للخروج من أزمته.

ومن جانبه، أكد الرئيس عون أن التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات حادثة التفجير في المرفأ، لافتا إلى أن المطلوب المساعدة في معرفة ظروف وصول الباخرة التي كانت تحمل نترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت وتفريغها فيه.

وأشار عون إلى أن عددا من المسؤولين في مرفأ بيروت الحاليين والسابقين هم قيد التحقيق، موضحا أن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ستكون من مهامها الأولى تحقيق الإصلاحات والمضي في مكافحة الفساد ومتابعة التدقيق الجنائي الذي قرره مجلس الوزراء.
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