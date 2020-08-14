أصيب أثناء العمل.. وفاة طبيب مصري بـ كورونا في الكويت

كشفت صحيفة القبس الكويتة ان الطبيب المصري عواد عبد الحميد توفي اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في أواخر مايو الماضي خلال عمله.





وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها ان الطبيب المصري الذي يعمل إخصائي أمراض باطنة في مستشفى الأميري كان قد تماثل للشفاء التام من الفيروس بعد دخوله للعناية المركزة في مستشفي جابر المخصص لعلاج مرضى كوفيد 19.





وأوضحت الصحيفة ان الطبيب المصري شعر صباح اليوم بضيق في التنفس نُقل علي إثرها الي مستشفي مبارك ، إلا أن قضاء الله كان قد نفذ قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.





وألمحت المصادر إلى أن أنه جاري أخذ الفحوصات من جثمانه، لمعرفة سبب الوفاة ومدى إصابته مجددًا بالفيروس من عدمه.