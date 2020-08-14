الطيران التركي يواصل قصفه لمحافظة دهوك العراقية

نقلت قناة "العربية"، عن مراسلها، اليوم الجمعة، قوله إن الطيران التركي لا يزال يواصل قصفه لمحافظة دهوك شمال العراق.





وكانت قناة "روسيا اليوم" أفادت في وقت سابق من فجر اليوم، بأن قصفًا تركيًا جديدًا استهدف سيارة مدنية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.





وقالت القناة إن القصف أودى بحياة أربعة مدنيين في قرية بمحافظة دهوك.





ولم تعلن السلطات العراقية، أي معلومات حول الحادث، لكن نشطاء تداولوا مقطع فيديو لسيارة محترقة "تعرضت لقصف جوي"، وفقا لما ذكروا.



