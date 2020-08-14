السفارة المصرية بلبنان تقدم 2 طن من المساعدات الطبية لمستشفى الكرنتينا

سلّمت السفارة المصرية في لبنان مستشفى بيروت الحكومي بمنطقة الكرنتينا بالعاصمة، 2 طن من المساعدات الطبية والدوائية والجراحية، في إطار الدعم المستمر الذي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمه على نحو عاجل للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت قبل نحو 10 أيام.





وأكد السفير المصري ياسر علوي – في تصريحات اليوم خلال عملية تسليم المواد والمساعدات الطبية والدوائية إلى إدارة مستشفى الكرنتينا – حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للبنان حتى يتمكن من تجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري.





وأشار إلى أن المساعدات التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني، من خلال الجسر الجوي الإغاثي، تشمل الدواء والمستلزمات الطبية والجراحية ، فضلا عن مواد غذائية تتمثل في كميات كبيرة من الدقيق لتعويض تضرر المخزون الاستراتيجي في الصوامع التي انهارت جراء الانفجار.





وأضاف أن مصر ستساهم في عملية إعادة البناء والإعمار في ضوء الضرر الشديد الذي لحق بأبنية ومنشآت العاصمة بيروت، وذلك من خلال جسر بحري يضم المواد الأساسية اللازمة وفي مقدمها الزجاج والألومنيوم ومواد العزل، لافتا إلى أن الباخرة الأولى المحملة بتلك المواد ستصل إلى لبنان الأسبوع المقبل.





وقال السفير ياسر علوي إن منطقة الكرنتينا تكتسب أهمية إضافية باعتبار أن مصر من أسست المستشفى قبل نحو 180 عاما بمعرفة إبراهيم باشا، بما يقتضي إيلاءها المزيد من الاهتمام والرعاية في إطار الحرص المصري على دعم لبنان بأكمله.





وأشار إلى أن مصر تعمل على تقديم الدعم والإسناد اللازمين للقطاع الطبي والصحي في لبنان، حتى يتمكن من تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية للمواطنين اللبنانيين في ظل هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا والانفجار المدمر، لاسيما للمصابين والجرحى في انفجار العاصمة.





ولفت إلى أن تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى الكرنتينا يأتي في إطار مواكبة الجهود الرامية إلى إصلاح المستشفى وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء الانفجار المدمر، حيث تقوم مصر من جانبها بتوفير الجوانب الطبية والصحية والدوائية اللازمة لعمل المستشفى بما يعنيه على تقديم الخدمات اللازمة للمرضى والمترددين عليه.



